30 Dancing – Die letzte Generation

Nein, das hat nichts mit Klimakleben und Umweltprotesten zu tun. Es ist schlichtweg der Platz für die Überschrift hier zu kurz, um den Satz, den wir meinen, zu Ende zu führen. In voller Gesamtheit lautet er: Die letzte Generation, die noch richtig zu feiern verstand, versammelt sich jeden ersten Donnerstag im Monat im O-Club. Alles klar?

Antje Czernin und Christian Pernauer – dieses dynamische Duo hatte vor nun auch schon einigen Jährchen die Idee, dass auch ältere Damen und Herren (und damals waren die gemeinten Älteren noch viel, viel jünger!) ein Recht auf Party hätten. Wohl nicht mehr in der Regelmäßigkeit von einst, doch einmal im Monat sollten die altersbedingten Organisations-Bedürfnisse (Babysitter checken, nächsten Vormittag von wichtigen Terminen freiräumen, Taxi für mehrere organisieren, Gewand herrichten, morsche Gelenke vorab mit Voltadol einschmieren, etc.) doch anzuhandeln sein.

Eine Marke ward schnell gefunden, in Anlehnung an einen Film, den von unserer (räusper) Generation wirklich jeder kennt, fand man den genialen Titel „30Dancing“ und los ging die Reise, anno 2011. Zunächst im Volksgarten, was im Sommer eineni großen Gartenvorteil barg, aber auch irgendwann sein Ablaufdatum hat. Vor einem Jahr dann übersiedelte man in den frischen O-Club bei der Oper, derzeit sicherlich eine der besten Club-Locations Wiens, was DJ-Guests und Soundanlage betrifft.

Stimmung de Luxe

Die Stimmung, die Lust, die Power, die zu spüren ist, wenn insgesamt gut 5.000 Stammgäste (es gibt schon regelrechte Fix-Dates innerhalb der Community, ohne Vereinbarung treffen sich die gleichen Menschen an den gleichen Orten und setzen da fort, wo sie ein Monat zuvor aufgehört haben) zu qualitativ hochwertigen Sounds von den Resident-DJs (es gibt drei Floors zum Gustieren) abhotten. Und das schon ab früh (19hI) bis spät (um 4h wird noch immer geshakt!).

30Dancing hat in Wien eindeutig einen Nerv getroffen, füllt eine Club-Lücke, die es so nicht gab und gibt. Und auch wenn die Generation, die damals zu Beginn gerade mal reinkam (Einlass ist strikt ab 30) schon längst im nächsten Lebensjahrzehnt angekommen ist (aber 40Dancing klingt halt nicht so cool …), strömt auch neues Publikum nach, das aus den gleichen Gründen wie die heutigen „Oldies“ (schon wieder räusper) kein Umfeld mehr für ihre Tanzgelüste findet.

Der nächste Club steigt am 2. März, das Motto: PURE GOLD.