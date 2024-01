ZEITREISE 2000

Ab jetzt: Männermagazin – Ein massiver Relaunch, ein völlig neues Thema, neues Layout, neuer Spirit, neues Team und das alles in kürzester Zeit, eigentlich in den dafür geopferten Weihnachtsfeiertagen rund um Y2K: Sowas gibt Auftrieb, Kraft und Power. Peter Mosser als Chefredakteur und genialer Teamchef eines Haufens Kreativer, an deren Spitze Manfred Sax inhaltlich und ­Andrea Fehringer sprachlich den Takt angeben, zusammengehalten und organisiert von einem gewissen Michel Reimon, der heute im Parlament sitzt.

Zielgruppe: Männer mit Stil und alle, die es noch werden wollen. Vorbild: All die anderen progressiven Männertitel, die es in jenen Tagen gab, wie GQ in Deutschland oder Loaded in Großbritannien. Nicht neu an dem allen: Ganz viel Sex. Sehr neu an dem allen: Eine ziemlich sapiosexuelle Herangehensweise. Bis zur Jahresmitte hatte sich das Team gefunden, die Reichweite stieg aus dem Stand von 1,7 auf 5,5. Der WIENER war back on track.

Covergirl Mavie Hörbiger Mit dem ersten Pictorial des Jahrtausends bewies der WIENER mal wieder Weitsicht.

Blondinenwitze und Navigator: Vor allem das Kleinteilige wurde zur Spielwiese von Manfred Sax.

Hoch Carl Djerrassi!! Auch die Pille stammt aus Österreich.

Teil 1/Teil 2 folgt in Kürze …

