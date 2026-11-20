Die Neue Galerie Graz stellt zum hundertsten Geburtstag von Hannes Schwarz dessen Bilder neben Skulpturen von Walter Pichler und Bruno Gironcoli. „Trauma Körper“ läuft von 13. November 2026 bis 11. April 2027 und fragt, wie sich nach 1945 überhaupt noch ein Bild des Menschen denken ließ.

Ausstellungsansicht „Trauma Körper. Hannes Schwarz, Walter Pichler und Bruno Gironcoli“: Drei Positionen, ein Thema, der verletzte Mensch nach 1945. © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

„Ein Käfig ging einen Vogel suchen.“ Der Satz stammt von Franz Kafka, er ist kürzer als die meisten Statusmeldungen und trotzdem schwer auszuhalten. Hier gerät nicht der Vogel in Gefangenschaft, die Gefangenschaft macht sich auf den Weg zu ihm. Alle drei Künstler dieser Ausstellung haben Kafka geschätzt, und Kurator Günther Holler-Schuster reicht den Satz als Schlüssel weiter. Er sperrt beunruhigend gut.

Hundert Jahre Hannes Schwarz

Der äußere Anlass ist ein Jubiläum: 2026 wäre der Maler Hannes Schwarz 100 Jahre alt geworden. Seine Biografie erklärt, warum sein Werk so schwer wiegt. Schon als Zwölfjähriger kam er an eine Adolf-Hitler-Schule auf der Ordensburg Sonthofen im Allgäu, eine Eliteschule des Regimes. Ein ideologischer Eiferer war er laut Ausstellungstext nicht, eher ein Bub, der den exklusiven Einzelunterricht in Musik und Malerei genoss, Cello und Geige inklusive. Das endete, als man ihn in den letzten Kriegsmomenten in den Kampfeinsatz zwang. Die Schuldfrage und das Warum ließen ihn danach nicht mehr los.

Nach 1945 orientierte sich Schwarz zunächst an Anton Kolig, dem Kärntner Expressionisten, der den männlichen Akt noch idealisiert zeigte. Die Phase blieb kurz. Bald rückte der verletzte, fragmentierte Körper ins Zentrum, das Organische löst sich von der Anatomie und wird zur amorphen Struktur. Der gestählte, makellose Körper der NS-Ästhetik war nach Krieg, Rassenwahn und Konzentrationslagern schlicht nicht mehr darstellbar.

Hannes Schwarz, „Figuration“ (links) und „Aufragende Form“ (rechts): Die Anatomie löst sich auf, übrig bleibt die Struktur. © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Der Körper als Leerstelle

Walter Pichler (1936–2012) und Bruno Gironcoli (1936–2010) waren befreundet, mit Schwarz hatten die beiden Jüngeren kaum Kontakt, ein Austausch ist nicht belegt. Sie erlebten die Schreckenszeit als Kinder und mussten sich nicht aus einer eigenen Verstrickung herausarbeiten. Ihre Skulpturen machen den Körper oft gerade dadurch sichtbar, dass er fehlt. Das Bett wird zum Ort, an dem Geburt und Tod zusammenfallen, in Pichlers Bett führt jede Bewegung zur Verletzung. Gironcolis großer Broncetisch aus den Jahren 1975 bis 1977 erinnert an die Apparatur aus Kafkas Strafkolonie: kein Mensch zu sehen, und trotzdem ahnt man das Abgründige.

Bruno Gironcolis großer Broncetisch, 1975–1977: Der Körper fehlt, das Unbehagen ist trotzdem da. © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Holler-Schuster nennt die Zusammenschau selbst ein „nicht wenig riskantes Experiment“. Es geht auf, weil die Schnittmenge verblüffend groß ist, ohne dass jemand voneinander abgeschrieben hätte. Die Philosophie liefert den Rahmen dazu, von Sartres Satz, dass die Existenz der Essenz vorausgeht, bis zu Camus und seinem existenzialistischen „Dennoch“, das Schwarz am Ende als einziger Halt blieb.

Hannes Schwarz, „Hemd“ und „Korsett“: Kleidung als Hülle eines Körpers, der nicht mehr da ist. © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Kein Trost in der Landschaft

Selbst die späten, menschenleeren Landschaften von Schwarz, ausgehend von der Kargheit Spaniens, bieten keine Erholung. Erde, Himmel und Bäume wirken schematisch und distanziert, die Spur des Menschen bleibt trotzdem das Thema. Die Werke stammen großteils aus den Nachlässen von Schwarz und Pichler, aus der Sammlung der Neuen Galerie Graz und aus österreichischen Privatsammlungen. Die Auswahl sei exemplarisch und ließe sich bis zum Wiener Aktionismus erweitern, heißt es aus dem Haus. Das ist keine Schau zum Durchschlendern, eher eine, die man in Ruhe aushalten muss. Wer ohnehin nach Graz fährt, findet dort in diesem Herbst genug Programm für ein ganzes Wochenende.

Termine und Tickets

Trauma Körper. Hannes Schwarz, Walter Pichler und Bruno Gironcoli

Wo: Neue Galerie Graz, Joanneumsviertel, 8010 Graz

Wann: 13. November 2026 bis 11. April 2027, Dienstag bis Sonntag und feiertags 10 bis 18 Uhr, ab 1. Jänner 2027 10 bis 17 Uhr

Eintritt: 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, 6 bis 18 Jahre 3 Euro; Führung 4 Euro

Kuratiert von: Günther Holler-Schuster

Web: museum-joanneum.at

Kafkas Käfig hat seinen Vogel übrigens bis heute nicht aus den Augen verloren. In der Neuen Galerie Graz darf man immerhin wieder hinausgehen, nur eben nicht ganz unverändert.