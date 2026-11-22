Das Burgtheater schickt den Bühnenton ab sofort per Auracast direkt ins Hörgerät, und zwar auf jedem Platz in allen drei Spielstätten. Partner ist der steirische Hörakustiker Neuroth; wer kein kompatibles Gerät besitzt, bekommt im Haus einen Leihreceiver.

Auf allen Plätzen in Burgtheater, Akademietheater und Kasino kommt der Bühnenton jetzt direkt im Ohr an. © Neuroth

Es gibt im Theater einen Moment, den jeder kennt, der schon einmal weit oben gesessen ist. Auf der Bühne fällt der entscheidende Satz, leise, fast beiläufig, und auf der Galerie beugt sich jemand zur Begleitung und flüstert: „Was hat er gesagt?“ Im Kino wäre das ärgerlich. Im Burgtheater, wo der Text die Hauptrolle spielt und niemand wegen der Pyrotechnik kommt, ist es eine kleine Katastrophe.

Wer ein Hörgerät trägt, erlebt diese Katastrophe gern mehrmals pro Akt. Entfernung, Raumakustik, der hüstelnde Herr in der Reihe davor: Alles frisst an der Sprache, bevor sie im Ohr ankommt. Genau hier setzt die BURG jetzt an, und zwar mit einer Technik, die bisher eher in Flughafen-Lounges und Fitnessstudios getestet wurde als unter Kristallustern.

Was ist Auracast eigentlich?

Auracast ist eine Funktion des Bluetooth-Standards LE Audio. Statt dass man ein Gerät mühsam mit einem anderen koppelt, sendet ein Sender den Ton wie ein kleiner Radiosender in den Raum, und jedes kompatible Empfangsgerät kann sich einklinken, so viele eben im Saal sitzen. Für das Burgtheater mit Auracast heißt das: Der Bühnenton landet ohne Umweg über Raumakustik und Sitznachbarn direkt in kompatiblen Hörgeräten, Cochlea-Implantaten oder Auracast-fähigen Kopfhörern. Für alle, deren Gerät das noch nicht kann, liegen Leihreceiver mit Kopfhörern oder Nackenschleifen bereit.

Jeder Platz wird zum Parkett

Verfügbar ist die Technik auf allen Sitzplätzen im Burgtheater, im Akademietheater und im Kasino am Schwarzenbergplatz. Vorgestellt haben sie Lukas Schinko, CEO der Neuroth-Gruppe, und Robert Beutler, Kaufmännischer Direktor der BURG, am 5. November vor geladenen Gästen im Haus am Ring. Den schönsten Satz des Abends lieferte allerdings Sabine Holub, langjährige Mitarbeiterin des Hauses und Burg-Besucherin seit Kindertagen, die das System schon ausprobieren durfte: „Mit Auracast höre ich auf allen Plätzen so, als würde ich im Parkett sitzen.“

Das ist, nebenbei bemerkt, eine ziemlich demokratische Ansage für ein Haus, in dem die Platzkategorie traditionell auch etwas über die Brieftasche erzählt. Beutler formuliert es nüchterner. Man wolle „Barrieren für unser Publikum weiter abbauen und möglichst vielen Menschen die Teilhabe an unseren Vorstellungen ermöglichen“.

Warum ausgerechnet ein Hörakustiker?

Hinter der Technik steckt kein Start-up mit Pitch-Deck. Neuroth ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Graz, das 2027 seinen 120. Geburtstag feiert, rund 1.550 Menschen an über 300 Standorten in acht Ländern beschäftigt und von Lukas Schinko in vierter Generation geführt wird. Als „Hörerlebnis-Partner“ der BURG bringt Neuroth Technik und Know-how ins Haus. Schinko sagt dazu: „Gutes Hören bedeutet für uns mehr, als technisch gut versorgt zu sein. Es bedeutet, an Gesprächen, am gesellschaftlichen Leben und auch an Kultur teilhaben zu können.“

So kommt der Ton ins Ohr

Ob das eigene Hörgerät oder Implantat Auracast bereits beherrscht, weiß der Hörakustiker; Neuroth hat für die Kooperation eine eigene Infoseite zur BURG eingerichtet. Wer kein passendes Gerät hat, fragt vor der Vorstellung im Haus nach einem Leihreceiver. Das Programm der drei Bühnen steht wie gewohnt auf burgtheater.at. Wien misst seinen Kulturbetrieb sonst gern in Rekorden, zuletzt beim Rekordsommer von ImPulsTanz. Diese Neuerung lässt sich schlechter zählen und ist trotzdem eine der schöneren Kulturmeldungen des Herbstes.

Auracast in der BURG

Was: Drahtlose Übertragung des Bühnentons per Bluetooth-Standard Auracast

Wo: Burgtheater, Akademietheater und Kasino am Schwarzenbergplatz, auf allen Sitzplätzen

Geräte: kompatible Hörgeräte, Cochlea-Implantate, Auracast-fähige Kopfhörer

Ohne eigenes Gerät: Leihreceiver mit Kopfhörer oder Nackenschleife im Haus

Partner: Neuroth, neuroth.com/de-AT/burg-neu-hoeren

Und die Frage von der Galerie? „Was hat er gesagt?“ Für einen Teil des Publikums hat sie sich mit diesem Herbst erledigt. Der Rest muss weiter auf das älteste Hilfsmittel des Theaters setzen: den Ellbogen der Begleitung.