Im EisBazar in der Wiener Praterstraße schenkt das Start-up Broff bis Ende Februar Knochenbrühe to go aus statt Eis. Die Broff Knochenbrühe kommt aus Rind, Huhn oder steirischen Steinpilzen, wird vier bis neun Stunden gekocht und kostet 9 Euro pro Becher.

Chloé Bester (li.) und Indira Abeldi haben Broff im Jänner 2026 gegründet, das Winter-Pop-up im EisBazar ist ihr erster Testlauf vor einem fixen Standort. © Broff

Es gibt im Wiener Winter eine Stunde, die kein Espresso rettet. Halb vier am Nachmittag, draußen wird es schon grau, auf dem Schreibtisch steht die dritte Tasse, und der Körper meldet sich mit einer Bitte, die er nicht genau formulieren kann. Unsere Großeltern hätten an dieser Stelle eine Suppe gegessen. Wir trinken noch einen Kaffee und wundern uns abends, warum wir nicht einschlafen.

Genau in diese Lücke stellen Indira Abeldi und Chloé Bester seit 1. November einen Pappbecher. Ihr Winter-Pop-up Broff hat sich im EisBazar in der Praterstraße 12 eingemietet, also dort, wo im Sommer die Kugeln über die Theke gehen. Statt Pistazie und Stracciatella dampft jetzt Brühe.

Großmutters Topf, neu abgefüllt

Die Geschichte beginnt in Kasachstan. Abeldi, seit 14 Jahren in Wien, verbrachte ihre Sommer am Hof der Großmutter, und dort stand immer ein Topf Sorpa auf dem Herd, die zentralasiatische Knochenbrühe. Bester kommt aus Südafrika, wuchs in den Niederlanden auf und fing in Wien an, aus Küchenresten Brühe zu kochen. Kennengelernt haben sich die beiden in der Klimaarbeit, gegründet wurde Broff im Jänner 2026. Beide haben das Food-Lab-Programm der Wirtschaftsagentur Wien durchlaufen. „Gute Knochenbrühe braucht Zeit, und die haben die meisten Menschen in Wien zu Hause schlicht nicht“, sagen die Gründerinnen.

Indira Abeldi lebt seit 14 Jahren in Wien, die Idee stammt aus dem Sorpa-Topf ihrer Großmutter in Kasachstan. © Broff

Drei Brühen, null Koffein

Auf der Karte stehen genau drei Sorten, und die Lieferanten kann man beim Namen nennen. Die Rinderknochen stammen von grasgefütterten Rindern von Lomo Alto in Oberösterreich, das Huhn ist Bio-Freiland von Sunhendl aus der Steiermark, die vegetarische Variante kocht man aus wilden Steinpilzen von Estyria Naturprodukte, ebenfalls Steiermark. Produziert wird in der Küche von Karma Food in Wien, die Gründerinnen stehen bei jeder Charge selbst am Topf.

Im Lokal wird dann persönlich. An der Spice Bar kommen zwei Bio-Kräuter oder Gewürze von Sonnentor in den Becher, dazu gibt es eine eigene Salzbar, denn gekocht wird bewusst nur mit einer Prise. Über das Nachsalzen streiten Abeldi und Bester nach eigener Auskunft jeden Tag rund eine Stunde. Das klingt nach Marketing, ist aber ein ehrliches Bekenntnis: Beim Salz hört in Österreich jede Freundschaft auf.

Sympathisch ist ein Detail auf dem Becher. Dort stehen alle Zutaten, ausdrücklich als Einladung zum Nachkochen. „Broff ist eine Abkürzung, und das sagen wir ganz offen“, heißt es von den beiden. Ein Lokal, das seinen Gästen erklärt, wie sie es nicht mehr brauchen, ist selten genug.

Was kostet die Broff Knochenbrühe?

Ein Becher kostet 9 Euro. Das ist für ein Heißgetränk kein Kleingeld, und es sei auch nicht schöngeredet. Man bezahlt allerdings weniger die Flüssigkeit als die Zeit, die man selbst nicht am Herd steht, und Rohware, deren Herkunft man kennt. Eine Mahlzeit ersetzt der Becher nicht, das behauptet Broff auch nicht. Gedacht ist er als warme Ergänzung, koffeinfrei und ohne zugesetzten Zucker, mit Kollagen und Protein aus dem langen Köcheln.

Schokolade ins Rind

Ab 28. November wird es dann wirklich mutig. Die „Bone Broth Hot Chocolate“ besteht aus Rinderknochenbrühe, Kakao und dunkler Schokolade. Das liest sich zuerst wie eine Mutprobe, folgt aber einer alten Küchenlogik: Ein Stück Bitterschokolade im Chili oder in der Bolognese macht Rindfleisch runder, das weiß jede Hobbyköchin. Ob das als Getränk auch am Nachmittag funktioniert, muss die Praterstraße entscheiden. Wer Wiens Pop-up-Saison verfolgt, kennt das Prinzip vom Gansl-Pop-up im Stuwer im selben Bezirk: erst testen, dann bleiben. Genau das planen auch Abeldi und Bester, die mittelfristig einen fixen Standort in Wien suchen. Wie gut so etwas aus einem Food-Lab heraus wachsen kann, hat zuletzt auch die Markterei gezeigt.

Broff Winter-Pop-up

Ort: EisBazar, Praterstraße 12, 1020 Wien

Zeitraum: 1. November 2026 bis Ende Februar 2027

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 17 Uhr

Preis: 9 Euro pro Becher; „Bone Broth Hot Chocolate“ ab 28. November

Web: @broff.co auf Instagram

Und die Stunde um halb vier? Die gehört ab jetzt vielleicht wieder der Suppe, nur eben im Becher und im Gehen. Die Großmutter in Kasachstan hätte vermutlich den Kopf geschüttelt über den Pappbecher. Und dann nachgesalzen.

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