So rettet ihr den Valentinstag

Am 14. Februar ist Valentinstag. Sag uns in den Facebook-Kommentaren, welche Missgeschicke dir in deiner Beziehung passiert sind. Als Wiedergutmachung gibt es von uns 10 x einen Blumenstrauß in Kombination mit einer Schachtel Pralinen.

Wer noch einen drauflegen möchte, kann außerdem bereits am 11. Februar Valentinsgrüße für seinen Schatz mit einem Luftballon in den Himmel schicken. Von 10 bis 15 Uhr können die Liebesbotschaften direkt auf der Mariahilferstraße 2 / Ecke Museumsplatz auf Grußkarten geschrieben werden, bevor die Herzballons um 15 Uhr gemeinsam in den Himmel aufsteigen.