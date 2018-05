Smoke in your Face – der Wiener Verein Art of Life, Betreiber eines feinen wie noblen Zigarrenclub in Wien 4, läßt eine Genußgala für Freunde vornehmer Tabake vom Stapel. Die erste Edition von GRAND CIGAR steigt am 8. Juni 2018 im Wiener Ballhaus.

Das nun doch nicht in Kraft getretene, generelle Rauchverbot in Lokalen bringt zum Teil eine für Zigarrenraucher unerfreuliche „Österreichische Lösung“ mit sich. So ist in zahlreichen, Wiener Restaurants und Kaffeehäusern wohl Rauchen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen weiter erlaubt – nicht aber der Genuß von Zigarren. Es wird halt „ein bisserl was“ verboten …

Partner in Crime finden passionierte, Wiener Zigarrenraucher in Mag. Diana Millet und Günter Liska vom Verein Art of Life. Beide selbst dem Genuss guter Tabakware gegenüber zugetan betreiben nicht nur auf engagierteste Art und Weise einen Zigarren-Club in Wien 4, sie lassen mit „GRAND CIGAR“ auch die erste Zigarren-Gala der Stadt vom Stapel.

Im denkmalgeschützen Vienna Ballhaus im Herzen Wiens zelebriert GRAND CIGAR an diesem Galaabend die Freuden des Rauchens von feinen, handgefertigten kubanischen Zigarren begleitet von kulinarischen Genüssen, abgerundet durch besondere Weine und Premiumspirituosen.

Mit einem Perrier-Jouët Champagner-Empfang unter freiem Himmel startet der Abend, das Dinner wird begeistern, Crooner Mat Schuh führt mit Witz, Charme und wunderbarer musikalischer Untermalung durch den Abend und eine Verlosung gibt es auch.

Im Eintrittskarte inkludiert sind drei exklusive Premiumzigarren Karten gibt es HIER.