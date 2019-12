Die Glücksfeder

Hart im Nehmen. Trotzt selbst passionierten Pflanzenkillern.

Fotos: Wikimedia Commons/WEFT

Den Sprung von ihrem Heimatgebiet Ostafrika in hiesige Wohnräume hat die nahezu unverwüstliche Zimmerpflanze erst vor einigen Jahren geschafft. Ihr Beliebtheitsgrad steigt aber stetig an, weil sie auch dem unbegabtesten Pflanzenbetreuer das ­Erfolgserlebnis beschert, nicht bereits eine Woche nach Kauf in einen langsamen, aber sicheren, Tod zu starten. Die sogenannte Glücksfeder mit ihren eleganten, langen Stielen und tannengrünen Blättern gehört zur Familie der Aronstabgewächse und kann im Topf eine Endgröße von knapp einem Meter erreichen. Blüten bildet sie relativ selten, und wenn, dann sind diese weiß und unscheinbar. Also eher nichts für Leute die es gern bunt und üppig blühend haben. Wer allerdings auf der Suche nach einer Zimmerpflanze ist, die an hellen Standorten, aber auch in dunklen Wohnungsecken gedeiht, so gut wie nie umgetopft werden muss, selten Dünger benötigt und extrem wenig Wasser braucht, dem sei die ganzjährig grüne Schöne wärmstens empfohlen. Wer ihr einen eher sonnigen Platz zugedacht hat, kann sich an schnellerem Wachstum und helleren Blättern freuen. Je lichtärmer der Standort, desto langsamer der Wuchs und dunkler die Blätter. Umbringen kann man sie eigentlich nur, wenn man sie bei Minusgraden auf den Balkon stellt, in die knallheiße Mittagssonne oder ihr permanent mit der Gießkanne kommt. Wenn die Erde trocken ist, versorgt sie sich selbst aus Wasserdepots, die sich in ihren dicken Blättern befinden. Daher wirklich nur gießen, wenn die Erde staubtrocken ist, und da auch nur – je nach Pflanzengröße – circa ein Achterl Wasser alle zwei, drei Wochen. 99 Prozent aller Glücksfedern hauchen ihr Leben aus, weil sie ersäuft werden …

Preis: ab 9,90 Euro / Verbrauch: ab 1/8 Liter / Leistung: ungefähr 1 Meter / Baureihe: Zamioculcas zamiifolia / Treibstoff: normale Erde / Extras: sehr wenig gießen, ganzjährig gleiches Erscheinungsbild

Sandra Bachl

ist Garten- und Landschaftsgestalterin. Sie plant und realisiert pflegeleichte Gärten und Dachterrassen. designamsee.at