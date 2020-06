Das ABC der Verschwörungstheorien

Im Bann des C-Worts: Verschwörungstheorien sind überall – und jederzeit – abrufbar. Und warum auch nicht? Nur weil du paranoid bist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht hinter dir her sind.

Der erste historisch erwähnte Verschwörungstheoretiker? Wie wär’s mit einem Philosophen namens Parmenides? Der lebte im fünften Jahrhundert vor Christus und ­fabulierte davon, dass die Erde rund sei, eine Kugel oder was. Man kann sich das darob einsetzende G’sturl unter Menschen wie dir und mir vorstellen – was steckte da in Wahrheit dahinter? Wollte der alte Grieche die Götter unrund machen, auf dass Zeus in Blitzmodus gerate und sein ­Mütchen an den Menschen kühle? War es gar ein Plot vom Obergott selbst, um dem Hades, König der Unterwelt, eins auszuwischen, denn: Wo sollte diese Unterwelt dann sein, wenn es weder unten noch oben gibt? Aber noch ehe man die eigentlich relevante Frage abklären konnte – auf welchem Zeug war der Typ eigentlich drauf? –, machte sich auch noch der Astronom Eratosthenes ­(276–194 v. Chr.) mit der Berechnung wichtig, dass diese Erdkugel in etwa einen Umfang von 252.000 Stadien haben müsse – umgerechnet (1 Stadion = etwa 148,5 Meter), also circa 40.000 Kilometer. Allerhand. Scharfe Denke, Mathematik und allerlei Wissenschaften mehr – man weiß, wohin so was führt. Wie gerade neulich eine besorgte Mutter anlässlich einer Impfgegner-­Demo in Bayern wieder mal deponierte: „Lieber nicht zu viel informieren, weil, es macht einfach Angst; wenn das nämlich stimmt, was man herausfindet.“

Dieser Tage sind es die Flachwelt-Fans, die als illustre Verschwörungstheoretiker dastehen, die 1956 in England gegründete Flat Earth Society, in Glanzzeiten 3.000+ Mitglieder stark, hätte es fast nicht ins dritte Jahrtausend geschafft, aber dann kam das ­Internet. Heute hat sie 63.000 ­Anhänger.(1) Tja, und da glaubte man immer, Dummheit sei ein mangelnder Zugang zu Informationen. Mitnichten, das Gegenteil ist der Fall. Wir schreiben das Jahr 2020, wir leben im Bann des großen C-Wortes, und Verschwörungstheorien (VT) florieren wie noch nie. Vielleicht, weil diese Denkmuster, Ereignisse oder Entwicklungen als Verschwörung sinistrer Drahtzieher zu erklären, auch etwas Tröstliches haben; weil die Wahrheit – dass Chaos regiert und niemand die Fäden in der Hand hat – weit beängstigender ist. Man muss nicht verrückt sein, um in eine Verschwörungstheorie zu ­kippen, man muss nicht glauben, dass Hitler auf der dunklen Seite des Mondes ein Camp unterhält; in Island vielleicht, aber nicht am Mond.(2) Und wie heißt es so nett: Nur weil du Schiss hast, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. In diesem ­Sinne: Let’s go!

A

wie Aluhut.

Eine aus Aluminium gebastelte Kopfbedeckung, getragen zum Zwecke, die Denkstelle zwischen den Ohren vor Bedrohung von außen zu schützen. Ein Schutz, den der banale Sturzhelm nicht bietet, wir reden hier von elektromagnetischen Feldern, Gedankenlesern und unsichtbaren Kontrolleuren. Weil Verschwörungstheoretiker unter anderem auch bei der These einparken, die Pandemie habe was mit dem Mobilfunkstandard 5G zu tun, ist die vor über hundert Jahren geborene Idee des Aluhuts wieder en vogue, das Objekt selbst unter Demonstranten populär. (siehe auch „G“)

B

wie Blockwart.

Ursprünglich die Bezeichnung eines rangniedrigen Funktionärs der NSDAP. Ein Blockwart (bzw. Blockleiter) „überwachte“ einen Block von mehreren Haushalten, herausragend sein Talent, „Judenfreunde“ zu vernadern. Dieses Talent, eine Art Anschwärzermentalität, kam ­anlässlich der Lockdown-Maßnahmen selbst beim biederen Bürger von nebenan unverhohlen zum Vorschein (Beispiel: „Dieser Shop hatte heute verbotenerweise geöffnet. Wenn er morgen wieder geöffnet ist, kriegt sein Besitzer eine Anzeige“). Die Rechtfertigung: Man mache es im Dienst der Allgemeinheit.

C

wie Covert Biological Weapons Program.

Zu Deutsch: „geheimes biologisches Waffenprogramm“. Abteilung Biogefährdung – die haltlose Behauptung, kanadisch-chinesische Spione hätten das Virus nach Wuhan gebracht. Die Theorie, das Coronavirus sei von Menschenhand gebastelt, gehört weltweit zu den Favoriten der VT. Selbst das chinesische Außenministerium ließ wiederholt verlauten, das US-Militär stecke ­hinter dem Virus.

D

wie Desinfektionsmittel.

Generell gelten Verschwörungstheorien als Zufluchtsstätten der Machtlosen. Was sagt das über Donald Trump? Bis dato unterstützte der Potus 19 VT. Klimawandel, Barack Obamas US-Bürgerschaft, der Tod Jeffrey Epsteins? Alles VT. Lebensgefährlich für seine Anhänger wurde es, als er empfahl, Desinfektionsmittel zwecks Abtötung des Coronavirus in den Körper zu spritzen. Die Dementi von Gesundheitsbehörden und Putzmittelherstellern folgten auf den Fuß, Rettungsdienste waren dennoch überaus busy. (siehe auch „Q“).

E

wie Erosion der Wahrheit.

VT als Waffe gegen den Westen: „Operation Infektion“ hieß eine Desinformationskampagne, die der Kreml in den 1980er-Jahren unterhielt. Operation Infektion verbreitete die VT, dass HIV eine Biowaffe der USA sei, für Ebola und Anthrax gelte das ebenfalls. Eine langfristige Sache, die nun, im Zeitalter des Internets, zum Schnellfeuer mutiert (siehe auch „M“).

F

wie Fake Nudging.

Nudge, zu deutsch Stups oder Schubs, ist ein Begriff der Verhaltensökonomik. Eine Methode, Menschen quasi sachte in eine gewünschte Richtung zu bewegen. Der Strafzettel für Parken im Parkverbot ist Nudging: bitte woanders parken. Das Schüren von Angst, um in Zeiten der Pandemie die Leute anzuweisen, die Wohnung nicht zu verlassen, ist Nudging, wenn auch nicht mehr sachte. Der Bericht des Instagram-Kontos @lookatthisrussian, Russland habe Löwen auf die Straßen der Städte geschickt, damit die Menschen zuhause bleiben, ist Fake Nudging. Diese Löwen gab es nie.

G

wie Gates, Bill.

Das VT-gespickte Narrativ, der Mitgründer von Microsoft verwende Impfstoffe, 5G und selbstverständlich das Coronavirus, um den Planeten zu entvölkern, erweist sich als immens hartnäckig. Es ist derzeit nicht leicht, darauf hinzuweisen, dass eine Weltbevölkerung von nahezu acht Milliarden Menschen mehr ist, als der Planet verträgt. Siehe auch:

H

wie Hotspots.

Manch ein VT-Fan behauptet, die 5G-Hot­spots sind mit jenen der Covid-19-Ausbrüche ident, 5G mache krank. Der „Beweis“ sei etwa auf der neuen englischen 20-Pfund-­Banknote zu finden: Das Abbild eines Turms auf der Banknote beinhalte ein metallenes Element, das, wenn geknickt, Strahlen verströme. Und überhaupt: Sieht dieses kreisartige Dings mit den Dornen nicht aus wie das Sars-CoV-2-Virus? Dumm nur, dass es sich bei diesem Turm um den Leuchtturm des Touristenortes Margate handelt, den der Künstler J. M. W. Turner einst malte.

I

wie Impfstoffverschwörung.

Kaum ein Verschwörungstheoretiker ist so hartnäckig drauf wie die Impfstoff-Gegner (auch Antivaxxers genannt): Impfstoffe verursachen Autismus, enthalten Toxine, schwächen das Immunsystem; Aids ist eine Lüge, Ebola wurde von der Pharma­industrie erfunden und so weiter. Die Gesundheitsbehörden des Planeten informieren: Das ist totaler Schmarrn.

J

wie Jamu.

Sprich: „Dschamu“. Dahinter verbirgt sich ein simpler Shop in Semarang (Insel Java, Indonesien), der Fruchtsäfte verkauft. Zum Beispiel Jamu, einen Cocktail aus Ingwer, Kurkuma und Zitronengras, der als gesund gilt, seit Ausbruch der Pandemie auf „Jamu Corona“ umgetauft wurde und seither, erraten, ein gigantischer ­Verkaufsschlager ist.

K

wie Knoblauch.

Seltsam – oder? –, dass das niemand versteht: Das Virus kam von einer Fledermaus. Hinter der Fledermaus steckt meistens der Vampir. Und was hasst der Vampir? Erraten: Knoblauch. Es wär ja so einfach …

L

wie Lab Release Theory.

Die Theorie, dass das Virus einem Labor entwich, nämlich dem Virologie-Institut von Wuhan (WIV). Das Problem mit der Theorie: Donald Trump liebt sie.

M

wie Maryland.

Gemeint ist Fort Detrick, Standort des US-Militärs in Maryland, wo auch (offiziell von 1943 bis 1969) Tests mit biologischen Waffen gemacht wurden. Und wenn schon die Amis den Schuldigen im Wuhan-Labor ausweisen, zeigen hier China und Russland Richtung Fort Detrick. Merke: Wenn es ein Problem gibt, aber (noch) ­keine Lösung, ist das Finden eines Schuldigen ausgesprochen praktisch.

N

wie Nikotin.

Schützt Nikotin vor dem Virus? Blödsinn, sagt die Wissenschaft, Raucher sind Risikogruppe. Kein Blödsinn, sagt ebenfalls die Wissenschaft in Form eines französischen Forscherteams, das nach einer Studie mit fast 500 Patienten mit Corona feststellte, dass nur 5 % der Patienten Raucher waren (Notiz: 25 % der Franzosen rauchen). Was nun keine VT ist. Aber wissenschaftliche Findungen mit einander widersprechenden Resultaten sind ein passabler Nährboden für VT.

O

wie Ortsfremdkörper.

Macht Urlaub in der Heimat – ein Wunsch der Regierung. Verständlich einerseits, der Tourismus muss überleben. Allerdings eine Rechnung, die den Wirten nicht notwendigerweise passt. Vier Bürgermeister aus dem Ausseerland, zum Beispiel, stellten öffentlich „mit großer Besorgnis“ fest, dass ihre Wachdienste (siehe „B“) Zweitwohnungsbesitzer im Ausseerland orten, also ­eigentlich Ortsfremdkörper. Das Problem mit denen: Diese „Gäste“ widersetzen sich häufig den Anordnungen der Bundesregierung, seien also nicht „obrigkeitshörig“ genug. Na gut, wer würde nicht lieber in Neuseeland Urlaub machen?

P

wie Psychic.

Der Ausdruck meint eine Person mit übernatürlichen Kräften, z. B. Telepathie. Eine Dame ­namens Silvia Brown ist so eine Person, sie schrieb bereits 2008 von einer „lungenentzündungsähnlichen Krankheit, die 2020 über den Planeten kommen und jeder Behandlung widerstehen“ werde. Warum wir das wissen? Weil keine Geringere als Kim Kardashian darüber twitterte. Also, wenn sogar eine berühmte ­Influenzerin das sagt …

Q

wie QAnon.

Wie wär’s damit: Eine mysteriöse Elite lenkt die Welt und betreibt außerdem einen Pädophilenring. Um dieser Elite ein für allemal das Genick zu brechen, wurden weltweit Ausgangssperren verhängt, damit der Job problemlos erledigt werden kann. Sagt wer? Sagen Anhänger der QAnon-Bewegung. Dieser anonyme „Q“ sei ein Informant aus dem Weißen Haus, der die Anhänger online mit Infos versorgt. Der Zufall will es, dass ausgerechnet bei Wahlkampfveranstaltungen von Trump Schilder mit großen Qs nicht zu übersehen sind.

R

wie Remdesivir.

Was tun, wenn die Börsen der Welt Richtung Crash unterwegs sind, aber schon ein kleiner Hoffnungsschimmer den „Markt“ wieder optimistisch stimmt? Nun, zum Beispiel die alte antivirale Droge Remdesivir entstauben, die schon anlässlich Ebola eingesetzt wurde, wenn auch laut Gesundheitsbehörden des Kongo mit bescheidenem Erfolg. Die internationalen Gesundheitsautoritäten sind bislang nicht sonderlich davon überzeugt, aber die Wall Street hat sich vorübergehend erfangen.

S

wie Streaming Service Theorie.

Ist es Zufall, dass der Streaming­service DisneyPlus haargenau rechtzeitig zum Corona-Lockdown gestartet wurde? Kann es sein, dass Netflix Covid-19 schuf, um die Serie „Pandemic“ zu promoten? Und jetzt saßen wir also ­Monate lang zuhause fest und netflixten, richtig? Es gibt keine VT, die es nicht gibt.

T

wie Thunberg.

Eigentlich logisch: Steckt Greta hinter der ganzen Scheiße? Kaum Flugzeuge am Himmel, kaum Autos auf den Straßen, und das Monate lang. Die Umwelt hat von den reduzierten Emissionen immens profitiert, cui bono! Hat also Greta das Virus erfunden? Hmm …

U

wie Überwachungsrabe Socke.

Ein tierischer Blockwart? In der Tat. Aufreizend streng von WIENER-Autor Manfred Rebhandl trainiert, sitzt Socke irgendwo am Dach eines Wiener Hauses und sieht nach dem Rechten, nichts entgeht seinem scharfen Auge: „Pratzen ohne Handschuach am Schulterscherzerl im Wurstico neben dem Orion!“ oder: „Gfrasta ohne Masken in der C-Bim beim Lugner-City-Tor.“ Es gibt Dinge, die gibt es nur auf Facebook ­(siehe auch „B“).

V

wie Vodka.

Eigentlich ein Missverständnis. Nach der Gesundheitsinformation, dass Handreiniger mit gut 60 % Alkoholgehalt die Hände am besten entkeimen, setzte sich auch der Verdacht durch, die tägliche Flasche Vodka für inwendige Desinfektion sei äußerst wirksam. Was nicht stimmt, aber: Man soll nichts unversucht lassen.

W

wie Wissen der Laien.

Ein anderes Wort für Facebook-Universität. Wenn Vernunft unmöglich ist, weil sie nur auf halbwegs sicherem Boden gedeiht, wenn es zu jeder wissenschaftlichen Studie eine andere ­Studie gibt, die was anderes sagt, wenn Google zu jeder Frage zig Antworten ausspuckt, die ein Vorurteil untermauern – dann wird der Laie zum Wissenden und die passende Verschwörungstheorie zum Manifest.

X

wie Xenophob.

Zum Beispiel Indien. Dort stieg Anfang Mai mit Anstieg der Todesfälle quasi parallel die Wut auf China, auch die muslimische Minderheit musste als Sündenbock für das Virus herhalten. Epizentrum des Fremdenhasses ist dennoch Washington, Tatort zahlreicher Anschläge auf die asiatische Community.

Y

wie Yanling Huang.

Name eines chinesischen Forschers, dem ein auf YouTube laufendes Verschwörungs-Video anlastete, Covid-19 erfunden zu haben. Das Video wurde von Trump-freundlichen Medien übernommen, Mister Huang ist seither ein Haushalts­begriff in den Social Media.

Z

wie Patient Zero.

Man nehme den Fall der Radsportlerin Maatje Benassi (52), Mitglied des Endurance-Teams der US-Armee. Der amerikanische Verschwörungstheoretiker George Webb outete sie am 23. März in einem YouTube-Video als „Patient(in) Zero“, sie habe Covid-19 von Fort Detrick (siehe „M“) nach China gebracht, wo sie im Oktober 2019 in Wuhan an den „World Games“ des Militärs teilgenommen hatte. Müßig zu erwähnen, dass es auch für diese VT keinerlei Evidenz gibt.