John David Washington – Denzels Boy startet durch

Spätestens seit Christopher Nolans „Tenet“ weit oben auf Holly­woods A-List, gerät John David Washington nun nach einem Netflix-Deal auf Augenhöhe mit Vater Denzel.

Foto: Getty Images

Eigentlich wollte Washington Junior (36) Footballer werden, aber nach vier Jahren als Runningback der Sacramento Mountain Lions hatte er die Nase davon voll und roch Daddy Denzels Lunte. Sein Durchbruch kam mit Spike Lees „BlaKkKlansman“ (2018), seit Christopher Nolans „Tenet“ (2020) ist er ein Hollywood-Player, im Schrank stehen ein paar Awards (Golden Globe, Screen Actors Guild). Für 2021 angesetzt: der Thriller „Born to be Murdered“ mit Tomb-Raider-Star Alicia Vikander an der Seite und derart deliziös mit Vorschusslorbeeren bedacht, dass ­Netflix sofort die Weltrechte einkaufte. Stay tuned.

Info: Born to be Murdered, mit John David Washington und Alicia Vikander, Regie: Ferdinando Cito Filomarino; Release: 2021, auf Netflix