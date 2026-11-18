Die Stadt Wien beendet mit 2027 die Förderung der Awareness-Teams im öffentlichen Raum, das AwA*-Kollektiv will das nicht hinnehmen.

Dienstbeginn vor der Karlskirche: Von Mitte Mai bis Mitte September waren die Teams zwischen 19 und 4 Uhr früh unterwegs. © AwA*

Das Büro von Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) verweist auf Prioritäten in der Jugendarbeit, drei Bezirksvorsteher stellen sich gegen das Aus der Awareness-Teams in Wien.

Zwei Uhr früh am Karlsplatz, irgendwann im Juli. Der Teich vor der Karlskirche glänzt im Laternenlicht, auf den Stufen sitzen ein paar Dutzend Jugendliche mit Dosenbier und Bluetooth-Box. Die Jugendzentren haben längst zugesperrt, die Lokale am Naschmarkt räumen die Sessel weg. Wer hier jetzt Hilfe braucht, weil jemand zu aufdringlich wird oder eine Freundin nicht mehr gerade stehen kann, hat bisher nach einer lila Fahne Ausschau gehalten.

Diese Fahnen gehören zu den Awareness-Teams des AwA*-Kollektivs. Seit 2021 sind sie im Auftrag der Stadt im Wiener Nachtleben unterwegs, am Karlsplatz, am Donaukanal und im Stadtpark, jeweils von Mitte Mai bis Mitte September zwischen 19 Uhr und 4 Uhr früh. Ab 2027 soll damit Schluss sein.

Was die Teams eigentlich tun

Awareness-Arbeit heißt im Kern: ansprechbar sein, bevor etwas eskaliert, und da sein, wenn es passiert ist. Die Teams helfen bei Belästigung, Gewalt und Diskriminierung, bei Konflikten zwischen Gruppen und bei Problemen mit Alkohol oder anderen Substanzen. Laut eigenem Jahresbericht führten sie zwischen Mai und September 2026 mehr als 16.800 Gespräche, rund 2.500 mehr als im Vorjahr. Dokumentiert wurden 50 Fälle sexualisierter Gewalt nach 18 im Jahr 2025. „Das sind etwa Situationen, in denen minderjährige Mädchen unbegleitet und sehr betrunken im öffentlichen Raum sitzen“, sagte Willi Hejda vom Kollektiv bei einer Pressekonferenz Ende Oktober laut ORF.

Die Rechnung der Stadt

Rund 246.000 Euro hat die Stadt dem Verein im vergangenen Jahr gezahlt. Aus dem Büro der zuständigen Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Bildung und Jugend, Bettina Emmerling, hieß es gegenüber dem ORF, die Jugendarbeit in den Parks und Grätzln habe Priorität, eine Finanzierung der Awareness-Teams sei ab 2027 nicht mehr möglich. Als Hintergrund nennt der ORF Budgetgründe. Die Stadt setzt ihre knappen Mittel also bei der klassischen Jugendarbeit in Parks und Grätzln an. Das ist eine politische Abwägung, die man teilen kann oder nicht. Eine sofortige Einstellung war nie angekündigt, die Saison 2026 lief regulär. Offen ist, ob andere Einrichtungen die nächtlichen Einsätze übernehmen.

Widerstand kommt auch aus der eigenen Koalition: Die SPÖ-Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, der Wieden und des Alsergrunds sprechen sich gegen das Aus aus. Einspringen können sie laut ORF allerdings kaum, ihre eigenen Budgets sind ebenfalls angespannt.

Was das Kollektiv fordert

Das AwA*-Kollektiv sieht die Sache naturgemäß anders. Nach eigenen Angaben verlieren durch die Streichung drei fix Angestellte und 21 saisonale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit. Erfahren habe man davon erst am 15. Oktober. Eine Petition hat laut Kollektiv inzwischen mehr als 1.000 Unterschriften. Die Stadträtin wolle sich bisher nicht mit dem Verein treffen, schreibt das Kollektiv, deshalb wende man sich nun an NEOS-Funktionärinnen und -Funktionäre auf mehreren Ebenen.

Inhaltlich argumentiert der Verein mit einem Widerspruch. Seit Juli 2026 ist Awareness bei Veranstaltungen im Wiener Veranstaltungsgesetz verankert. Im öffentlichen Raum, wo es keinen Veranstalter gibt, würden genau diese Teams die Lücke füllen. Auch mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen, den die NEOS im Bund mittragen, und dem Wiener Aktionsplan gegen Rassismus sei die Streichung aus Sicht des Kollektivs nicht vereinbar. Das Kollektiv signalisiert auch Kompromissbereitschaft: Mit zehn Prozent weniger Geld könnte es die Arbeit fortsetzen, wenn auch nicht ausbauen. Ab 19. November will es im Vorfeld der internationalen 16 Tage gegen Gewalt an Frauen mit Aktionen auf Gewalt im nächtlichen öffentlichen Raum aufmerksam machen, konkrete Termine sollen folgen.

Dass der Karlsplatz schon lange mehr ist als ein Verkehrsknoten, hat der WIENER in „Endstation Karlsplatz“ erzählt. Und wie sich das Wiener Nachtleben gerade verändert, zeigt etwa die Pratersauna.

Der nächste Sommer kommt jedenfalls, und mit ihm die Jugendlichen auf den Stufen vor der Karlskirche. Ob dort um zwei Uhr früh noch eine lila Fahne weht, entscheidet sich nicht am Karlsplatz, sondern im Rathaus.