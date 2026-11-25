Beate Maly schickt Ernestine Kirsch und Anton Böck in „Tod beim Heurigen“ an den Kahlenberg des Jahres 1928. Der elfte Fall der Wiener Krimireihe erscheint am 26. November 2026 bei Emons und kostet in Österreich 18,60 Euro.

Beate Maly, 1970 in Wien geboren, schickt Ernestine Kirsch und Anton Böck bereits in ihren elften Fall. © Dan D. Joseph

Wer in Wien „ausg’steckt“ sagt, meint keinen Stecker, sondern einen Föhrenbuschen über dem Hoftor. Das Zeichen hat einen kaiserlichen Segen: 1784 erlaubte Joseph II. den Weinbauern, Selbstgekeltertes samt Speisen im eigenen Haus auszuschenken. Seither gehört der Heurige zu Wien wie das Riesenrad zum Prater, und seither weiß man, dass zwischen Liptauerbrot, Gemischtem Satz und dem dritten Spritzer die Zungen lockerer sitzen.

Beate Maly macht aus dieser Gemütlichkeit einen Tatort. Fröhliche Gäste, Schrammelmusik, ein gutes Glas Wein, und im Weinkeller, so erzählt man sich am Kahlenberg, soll der Teufel wohnen. Was dort unten tatsächlich liegt, ist nicht viel beruhigender.

Band 11 der Reihe, auch ohne Vorwissen lesbar: 256 Seiten, in Österreich um 18,60 Euro. © Emons Verlag

Zwei Tote, ein Keller

Wien, 1928. Im Lieblingsheurigen von Ernestine Kirsch und Anton Böck wird die junge Wirtin Tilde Haselbrunner tot in ihrer Schankstube gefunden. Damit nicht genug: Im Weinkeller taucht eine zweite Leiche auf, die dort seit Jahrzehnten verborgen lag. Hängen die beiden Todesfälle zusammen? Ernestine und Anton stellen Nachforschungen an und geraten zwischen kaiserlichen Geheimnissen, politischen Unruhen, Eifersucht, Habgier und Schweigen auf eine gefährliche falsche Fährte.

1928 ist kein zufällig gewähltes Jahr. Die Monarchie ist seit zehn Jahren Geschichte, die Erste Republik wackelt, und ein Jahr nach dem Brand des Justizpalasts stehen die politischen Lager einander unversöhnlich gegenüber. Dass in so einer Zeit kaiserliche Geheimnisse aus dem Keller kriechen, ist erzählerisch nur konsequent.

Was kann der elfte Fall?

Vor allem das, wofür das Publikum die Reihe seit Jahren mag: eine Mischung aus Ermittlung, Familienalltag und Wiener Schmäh. Beate Maly, 1970 in Wien geboren, erzählt in „Tod beim Heurigen“ nicht mit dem Seziermesser, sondern mit Gespür für Milieu, Tonfall und Speisekarte. Liptauer, Gugelhupf und Spritzer sind bei ihr keine Dekoration, sie sind Zeitkolorit. Laut Verlag ist der Band auch unabhängig lesbar, Neueinsteiger brauchen also keine zehn Bände Vorbereitung. Wer Maly lieber im Winter des Jahres 1911 begleitet, findet bei uns ihren Weihnachtskrimi „Schnee über dem Naschmarkt“.

2026 bekam Maly den Goldenen Homer für „Gold aus der Wiener Werkstätte“, die Filmrechte an Band 1 „Tod am Semmering“ sind verkauft. © Dan D. Joseph

Goldener Homer, offene Leinwand

Eine Geheimadresse ist die Autorin längst nicht mehr. 2026 erhielt sie den Goldenen Homer für „Gold aus der Wiener Werkstätte“, davor gab es den Silbernen (2021) und den Bronzenen Homer (2025), 2019 und 2023 war sie für den Leo-Perutz-Preis nominiert. Und die Filmrechte an „Tod am Semmering“, dem ersten Band der Reihe, wurden kürzlich verkauft. Ob Ernestine und Anton bald im Kino oder im Fernsehen ermitteln, ist damit noch offen, aber deutlich wahrscheinlicher geworden.

Lesen, wo der Wein wächst

Live zu hören ist Maly rund um den Erscheinungstermin vor allem in Niederösterreich: am 27. November bei Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen, am 3. Dezember in Böheimkirchen und am 4. Dezember in Laxenburg, dazwischen am 1. Dezember in Leoben. Traiskirchen liegt mitten in der Thermenregion, was für einen Heurigenkrimi ein ziemlich passender Leseort ist.

Der nächste Besuch beim Heurigen wird jedenfalls ein bissl anders. Man bestellt den Gemischten Satz, schaut aufs Liptauerbrot und dann, ganz kurz, auf die Kellertür. Der Teufel wohnt dort natürlich nicht. Aber wer weiß das am Kahlenberg schon so genau.

Beate Maly: Tod beim Heurigen

Historischer Kriminalroman, Band 11 der Reihe um Ernestine Kirsch und Anton Böck

Emons Verlag, Broschur, 256 Seiten, ISBN 978-3-7408-2630-7

Preis in Österreich: 18,60 Euro

Erscheint am 26. November 2026