Das Buch „Uhren mit Stil“ von Colin Salter erzählt in über 30 Porträts, wie aus Zeitmessern Zeitgeschichte wurde. Der Band aus dem Midas Verlag hat 144 Seiten, einen Leineneinband und kostet im österreichischen Buchhandel 29,50 Euro.

© Midas Collection / Colin Salter

Als Charles Lindbergh 1927 allein über den Atlantik flog, navigierte er im Grunde mit Kompass, Karte und Bauchgefühl. Geschwindigkeit mal Flugzeit, ein bissl Hoffnung auf gutes Wetter, fertig. Er hatte Glück. Sechs Männer, die es vor ihm versucht hatten, nicht. Danach ließ er sich vom Navy-Navigator Philip Van Horn Weems zeigen, wie man den Längengrad mit einer Uhr bestimmt, und daraus entstand 1931 die Longines Lindbergh Hour Angle. Eine Armbanduhr mit drehbarer Lünette, die einem Alleinflieger den Navigationsoffizier ersetzen sollte.

Eine Uhr pro Doppelseite

So funktioniert das ganze Buch. Jede Uhr bekommt eine Doppelseite: links die Geschichte, rechts das Porträt, meist als Studiofoto vor Schwarz, ab und zu ein historisches Bild. Salter, ein Sachbuchautor aus Edinburgh, der sonst über Wissenschaft, Kulturgeschichte und Design schreibt, spannt den Bogen weit. Von der Digitaluhr bis zur Schweizer Haute Horlogerie, von der Uhr, die US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg half, bis zur ersten Uhr auf dem Mond. Dazu die wertvollste verlorene Uhr aller Zeiten und jene, die mit der Quarzrevolution beinahe die Schweizer Uhrenindustrie erledigt hätte. Steve McQueen und seine Heuer Monaco aus „Le Mans“ kommen vor, John Lennon mit seiner Patek Philippe auch.

Silberprägung auf Schwarz: Das Cover sieht aus wie ein Zifferblatt, nur ohne Datumsfenster. © Midas Verlag

Kein Buch für den Tresor

Wer seine Sammlung nach Referenznummern sortiert, wird bei „Uhren mit Stil“ wenig Neues finden. 144 Seiten für über 30 Modelle bedeuten kurze Kapitel, keine Kaliber-Exegese. Das ist aber auch nicht der Anspruch. Salter erzählt Anekdoten über Hollywood-Stars, echte und falsche Adelige, Abenteurer und Ingenieure, und er erzählt sie so, dass auch jemand mitkommt, der nur eine Uhr besitzt und die vom Firmungsgöd. Die Ausstattung mit Leinen, Schutzumschlag und Silberprägung macht aus dem Sachbuch ein ordentliches Geschenk. Wer danach Lust auf mehr Technik bekommt, findet sie etwa bei Minervas schwebender Unruh.

Was kostet die Zeitreise?

Bei Thalia.at liegt „Uhren mit Stil“ bei 29,50 Euro und ist sofort lieferbar, in Österreich wird über Mohr Morawa ausgeliefert, also kann es jede Buchhandlung bestellen. Erschienen ist das Buch im November 2025 in der Midas Collection, zu der auch die Schwesterbände „Männer mit Stil“ und „Frauen mit Stil“ gehören. Wer unterm Christbaum lieber etwas mit Klinge verschenkt, findet bei unseren Messer-Geschenktipps die Alternative.

Uhren mit Stil und ihre unglaublichen Geschichten

Autor: Colin Salter

Verlag: Midas Verlag, Midas Collection

Umfang: 144 Seiten, Hardcover mit Leineneinband und Schutzumschlag

ISBN: 978-3-03876-360-4

Preis in Österreich: 29,50 Euro (Thalia.at, Stand November 2026)

Der Verlag wirbt damit, das Buch sei viel günstiger als jede Uhr. Stimmt. Und den Längengrad bestimmen muss man damit auch nicht mehr.