Das Graz Museum holt Ende November die Köpfe hinter „Wickie, Slime & Paiper“ auf die Bühne und fragt, was die 70er so unwiderstehlich macht.

So wohnte Graz, als Orange noch als neutral galt. © Graz Museum/Sebastian Reiser

Am Mittwoch, 25. November 2026, erzählen Susanne Pleisnitzer und Harald Havas ab 18 Uhr, wie aus einem Internetforum ein Nostalgiekult wurde, um 17 Uhr führt das Haus durch die Ausstellung „Morgen war alles besser. Im Graz der 70er“.

Es gibt Gerüche, die man nicht beschreiben kann, nur wiedererkennen. In der Ausstellung in der Grazer Sackstraße steht eine silberne Dose mit der Aufschrift „Duftprobe Moschus“, und wer in den Siebzigern jung war, weiß sofort, in welchem Stiegenhaus er gerade steht. So funktioniert Nostalgie: Sie erinnert weniger an das, was war, als an das, wie es sich angefühlt hat. Die orange Tapete, der Kassettenrekorder, ein Fernsehabend mit FS1 und FS2. Ich gebe zu, auch mir wird bei Wickie ein bissl warm ums Herz, obwohl ich heute keine zehn Minuten mehr durchhalten würde.

Erinnerung geht auch durch die Nase: Duftprobe Moschus, der Geruch eines Jahrzehnts. © Graz Museum/Sebastian Reiser

Ein Forum voller Kindheit

Susanne Pleisnitzer, gebürtige Grazerin, hat diesen Reflex früh erkannt. Ende der 1990er-Jahre gründete sie die Plattform „Kinder der siebziger Jahre“, ein Internetforum aus der Modem-Zeit, in dem sich am Ende mehr als 25.000 Beiträge sammelten. Geschrieben haben Leute aus ganz Österreich und darüber hinaus, über Spielzeug, Musik, Fernsehen, Gerüche und Geschmäcker. Man muss sich das kurz vorstellen: Das Netz war brandneu, und das Erste, was eine ganze Generation damit anstellte, war gemeinsames Zurückschauen.

Vom Posting zum Retro-Eis

Aus diesem Fundus machte Pleisnitzer gemeinsam mit Harald Havas eine Marke namens „Wickie, Slime & Paiper“. Es folgten Bücher, eine Ausstellung, Lesungen, Clubbings und ein Kabarett. Den Höhepunkt lieferte eine erfolgreiche Kampagne für die Rückkehr des Retro-Eises Paiper, der ORF widmete dem Phänomen sogar eine eigene Sendung. Die meisten Online-Debatten enden im Streit. Diese endete in der Kühltruhe.

Am Mittwoch, 25. November 2026, erzählen die beiden ab 18 Uhr im Graz Museum, wie aus privaten Kindheitserinnerungen eine gemeinsame Erinnerungswelt und schließlich ein regelrechter Kult wurde. Dazu kommt die Frage, die über dem ganzen Abend schwebt: Woher kommt diese Sehnsucht nach einem Jahrzehnt, das viele nur als Kinder erlebt haben?

Wickie, Slime & Paiper: Susanne Pleisnitzer (früher Pauser) und Harald Havas sprechen am 25. November im Graz Museum. © Graz Museum

Elf Orte, ein Jahrzehnt

Wer früher kommt, bekommt einen Teil der Antwort vorab. Um 17 Uhr startet eine Führung durch „Morgen war alles besser. Im Graz der 70er“, die Ausstellung läuft noch bis 18. April 2027. Sie erzählt das Graz der 70er anhand von elf ausgewählten Orten: eine Stadt mit rund 250.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, in der bunte Muster auf Sichtbeton prallen, eine wache Stadtgesellschaft sich gegen den Verkehr wehrt und die Jugend in Kellerdiskotheken feiert, ehe sonntags die Gehsteige hochgeklappt werden. Ein Hörspaziergang mit Anekdoten von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gehört dazu, kuratiert haben Bernhard Bachinger und Catalin Betz.

Orange Hocker, geometrische Tapete: So sah Aufbruch im Grazer Wohnzimmer aus. © Graz Museum/Sebastian Reiser

Schon der Titel ist ein kleiner Trick. „Morgen war alles besser“ dreht den Lieblingssatz der Großeltern um und erinnert daran, dass die 70er selbst ein Jahrzehnt der Zukunftspläne waren, mitten in Krisen und trotzdem optimistisch. Vielleicht liegt genau darin der Sog: Man sehnt sich weniger nach der Vergangenheit als nach einer Zeit, in der man der Zukunft noch etwas zugetraut hat. Das Haus hat mit dem Jahrzehnt übrigens Übung, zuletzt feierte es die Rocky Horror Picture Show mit eigenem Programm, und wie dicht der Kalender in der Sackstraße sein kann, hat der WIENER schon im Oktober erlebt.

Termin und Eintritt

Wickie, Slime & Paiper. Vortrag mit Gespräch mit Susanne Pleisnitzer und Harald Havas

Wann: Mittwoch, 25. November 2026, 18 Uhr; Führung durch die Ausstellung um 17 Uhr

Wo: Graz Museum, Sackstraße 18, 8010 Graz

Ausstellung: „Morgen war alles besser. Im Graz der 70er“, bis 18. April 2027, täglich 10 bis 18 Uhr

Eintritt Graz Museum: 9 Euro, ermäßigt 7 Euro, bis 19 Jahre frei; Führungen 3 Euro

Web: grazmuseum.at

Wer danach noch nicht genug hat: Am 2. Dezember geht es im selben Haus um „Erinnerungen an die Zukunft. Über das Potenzial des Nostalgischen“. Die Duftprobe Moschus wird bis dahin nicht verflogen sein. Manche Gerüche halten fünfzig Jahre.