Zum hundertsten Geburtstag von Verner Panton holt das MK&G Hamburg die SPIEGEL-Kantine aus der Starre und lässt die Besucher wieder Platz nehmen. Die Schau „Farbe bekennen“ startet am 3. Dezember 2026 und zeigt erstmals dauerhaft Teile des violetten Speisesaals.

© Verner Panton Design AG / Foto: Henning Rogge

Wer je in einer Betriebskantine gegessen hat, kennt das Grau. Resopal, Neonröhre, ein Tablett mit Suppe, die nach nichts schmeckt, und Kollegen, die nach zehn Minuten wieder aufstehen. Genau so etwas hatte sich der SPIEGEL-Verlag 1968 auch gewünscht. „Ernst und würdig“ sollte die Kantine im neuen Hamburger Hochhaus werden, so stand es im Briefing. Verner Panton las das offenbar als Einladung zum Widerspruch.

Der Däne antwortete mit tiefen Sitzmulden, textilen Nischen, einem Himmel aus orangefarbenen Leuchten und einer Farbdramaturgie aus Orange und Rot. Man sitzt in diesem Raum nicht an einem Tisch, man steckt darin. Wer etwas zu sagen hat, rückt näher. Ernst? Eher nicht. Würdig? Auf ihre Art schon.

Sitzmulden statt Sitzordnung

1969 gestaltete Panton nahezu das gesamte Innere des SPIEGEL-Hochhauses nach Plänen des Hamburger Architekten Werner Kallmorgen, Stockwerk für Stockwerk in einer eigenen Farbwelt. Die Kantine war Teil dieses Gesamtkunstwerks. Mehr als vier Jahrzehnte lang wurde hier gegessen, geraucht und über Weltpolitik gestritten, während ein paar Etagen höher die Schlagzeilen entstanden. Seit 2008 steht der Raum unter Denkmalschutz. Als der SPIEGEL 2011 in die HafenCity übersiedelte, übernahm das Museum für Kunst und Gewerbe die Kantine, seit 2012 ist sie dort zu sehen. Einer der seltenen Räume der Nachkriegsmoderne, der bis ins letzte Detail im Original erhalten ist.

Unter dieser Decke wurde vier Jahrzehnte lang über Weltpolitik gestritten, meistens mit Zigarette. © Verner Panton Design AG / Foto: Henning Rogge

Was das Museum leise machte

Der Haken: Eine denkmalgeschützte Kantine darf man anschauen, aber nicht betreten. Kuratorin Stephanie Regenbrecht, im MK&G für Kunstgewerbe und Design zuständig, sagt das erstaunlich offen: „Ein Raum, der einmal laut war, verraucht und unbequem, ist bei uns zum stillen Schaustück geworden. Man sieht noch die Farbe, aber nicht mehr, was sie mit den Menschen gemacht hat.“ Panton noch einmal hinter die Absperrung zu stellen, wäre ihr zum Jubiläum zu wenig.

Also führen jetzt neue Laufwege rund um Kantine und Snackbar, die dadurch als das erkennbar werden, was sie sind: Räume im Raum. Filmaufnahmen zeigen die Kantine in Betrieb, vom Originalmaterial aus 1969 über den Redaktionsalltag bis zu ihren späteren Auftritten als Spielfilmkulisse. Dazu kommen Dokumente aus der Planung, darunter das Briefing des Verlags und die Korrespondenz mit Panton. Sie zeigen, wie viel Streit und Kompromiss hinter dem scheinbar mühelosen Farbrausch steckt.

Lila, Königsblau, Billardgrün

Das eigentlich Neue liegt gegenüber. Im Sammlungsraum stehen erstmals dauerhaft Teile des violetten Speisesaals, ein weiteres Stück desselben Ensembles, und dort ist Sitzen ausdrücklich erwünscht. Ein Farbverlauf an den Wänden zitiert Pantons Stockwerkfarben im Verlagshaus, von Lila über Königsblau bis Billardgrün. Stühle, Leuchten, Glas und Geschirr aus der MK&G-Sammlung, von der Mitte der 1950er-Jahre bis heute, machen daraus einen Gemeinschaftsraum. Gestaltet hat ihn das Berliner Studio Schroeder Rauch: „Uns interessiert der Moment, in dem man nicht mehr weiß, ob man gerade ein Exponat betrachtet oder schon Teil des Raums ist“, sagen Mira Schroeder und Nicolas Rauch. Den Moment habe Panton mit seiner Kantine vorgemacht.

Der Raum ist zugleich der Auftakt einer längeren Neuaufstellung der Sammlung Kunstgewerbe und Design, mit Gesprächen, Workshops und Listening Sessions als Begleitprogramm. Design als Abfolge von Stilen interessiert dort weniger als die Frage, wie Gestaltung bestimmt, wie wir uns bewegen, begegnen und miteinander reden.

Pantons Jahr, auch bei uns

Hamburg liegt nicht ums Eck, ist mit dem Nightjet von Wien aus aber nur eine Nacht entfernt. Und wer Panton im Jubiläumsjahr lieber im eigenen Wohnzimmer feiert: Louis Poulsen hat die Panthella in den Originalfarben von 1971 neu aufgelegt. Die Leuchte erklärt im Kleinen, was die Kantine im Großen vormacht. Licht und Farbe sind bei Panton nie Dekoration, sie sind das Programm.

Farbe bekennen. Von der SPIEGEL-Kantine in die Sammlung

Ort: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G), Steintorplatz, 20099 Hamburg, 2. Obergeschoss

Start: 3. Dezember 2026, dauerhafte Präsentation

Kuratorin: Stephanie Regenbrecht

Gestaltung: Schroeder Rauch, Grafik: Yannick Nuss

Gefördert von der Rudolf Augstein Stiftung

Web: mkg-hamburg.de

Ernst ist an diesem Raum bis heute wenig. Würdig ist er, gerade weil man sich jetzt wieder hineinsetzen darf.