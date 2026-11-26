Das Tanzquartier Wien zeigt im Winterprogramm bis Februar 2027 vier Uraufführungen sowie neue Arbeiten von Maria Hassabi und Kate McIntosh. Los geht es am 28. November mit einer Klanginstallation aus dem Urwald von Borneo, Performance-Karten kosten 14 bis 28 Euro.

Claudia Bosse eröffnet den Winter am 3. Dezember mit der Uraufführung von „another WASTEland“: ein Triptychon über Landschaften, die verschwinden. © Markus Gradwohl

Auf die lange Bank schiebt man in Österreich gern: den Steuerausgleich, den Zahnarzttermin, das Ausmalen des Vorzimmers. Im Tanzquartier steht diese Bank im Februar tatsächlich auf der Bühne, quer vor dem Portal, und fünf Tänzerinnen und Tänzer lassen sich auf ihr sehr viel Zeit. Das ist kein Versäumnis, das ist Programm. Die zypriotische Choreografin Maria Hassabi ist berühmt dafür, Bewegung so stark zu verlangsamen, dass man plötzlich das Zucken eines Fingers für ein Ereignis hält.

„Us“ heißt ihre neue, vom TQW koproduzierte Arbeit, und sie ist der Schlusspunkt eines Winters, den das Haus im MuseumsQuartier als „Village Season“ führt. Es geht ums Zusammenleben, ums Miteinander, um die Frage, was ein Dorf eigentlich zusammenhält. Klingt nach Gemeinderatssitzung, ist aber erstaunlich vielseitig geraten.

Vier Uraufführungen aus Wien

Den Auftakt bei den Premieren im Winterprogramm des Tanzquartier Wien macht Claudia Bosse. Die Choreografin, die zwischen Wien, Berlin und Stockholm pendelt, zeigt von 3. bis 5. Dezember „another WASTEland“, ein Triptychon über drei ruinierte Landschaften: einen austrocknenden Fluss, eine einstige Brache und ein verwüstetes Kriegsgebiet. Das Publikum darf die Bühnenlandschaft betreten. Amanda Piña folgt von 21. bis 23. Jänner mit „S A L A R“, einem Ritual über den Lithiumabbau in der chilenischen Atacama-Wüste, der vor allem deshalb boomt, weil Europa seine Energiewende auf Batterien baut.

Persönlich wird es von 28. bis 30. Jänner. In „schwulenduett“ holt Luca Bonamore seinen früheren Professor an der MUK, den Tanzpädagogen Nikolaus Selimov, auf die Bühne. Selimov hat in den frühen Neunzigern mit dem Tanztheater Homunculus über die AIDS-Krise gearbeitet und steht nach Jahrzehnten erstmals wieder selbst als Tänzer da. Die Vorstellungen sind ab 18 Jahren. Martina De Dominicis schließt den Reigen von 4. bis 6. Februar mit „the whistle and the knife“, einem Stück über die Frauengymnastik der Lebensreformbewegung, Felsrituale und die Frage, warum Körper ausgerechnet das begehren, was sie einschränkt.

Wie klingt ein Urwald?

Das Kollektiv Points of Listening hat es ausprobiert, mit dem Mikrofon. 2023 nahm das Team 24 Stunden lang den Rungan-Wald in Zentralkalimantan auf Borneo auf, einen der letzten Primärwälder der Erde. Daraus wurde „hutan (forest)“, eine performative Klanginstallation, die am 28. und 29. November in Kooperation mit Wien Modern in der Halle G zu erleben ist. Eingelassen wird stündlich zwischen 14 und 21 Uhr, drinnen darf man liegen, sitzen, herumgehen. Eine Relaxed Performance im besten Sinn, und vermutlich die einzige Gelegenheit, im 7. Bezirk einem Regenwald beim Atmen zuzuhören.

Stimmung mit Ansteckungsgefahr

Kate McIntosh kehrt nach längerer Pause ins Tanzquartier zurück. „Volcano Time“ (11. und 12. Dezember, österreichische Erstaufführung) handelt von kollektiven Emotionen, also davon, wie Stimmung von Mensch zu Mensch springt, ausbricht und überschwappt. Wer einmal im Ernst-Happel-Stadion beim Ausgleich in der Nachspielzeit gestanden ist, kennt das Phänomen. Die Neuseeländerin verbindet es mit Nachtleben und Laienbiologie, gespielt wird auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Das Haus warnt vorab: 20 Minuten völlige Dunkelheit, Nebel und laute Bässe.

UNO, Battles und Tanzsport

Zwischen den Premieren wird es sportlich. Am 7. Dezember gastiert die Gala des Tanzsports von StageDance Austria mit über 30 erstplatzierten Stücken, am 9. Jänner lädt der bildende Künstler Leon Höllhumer zum UNO-Tournament, irgendwo zwischen Gameshow und Happening. Von 14. bis 16. Jänner fragt das Research-Festival „The Institute for Embodied (future) Practices“, kuratiert von Phila Bergmann und Thea Reifler, welches Körperwissen man an eine ungewisse Zukunft weitergeben soll. Am 13. Februar fliegen beim Flavourama Europe Qualifier die Füße, wenn Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Europa gegeneinander antreten. Wer im Sommer schon beim ImPulsTanz-Finale war, weiß, wie viel Energie in so einem Saal stecken kann.

Und dann, am 19. und 20. Februar 2027, die Bank. Fünf Körper, eine Stunde, kaum Bewegung. Nach einem Winter voller Vulkane, Urwälder und Dance Battles ist das vielleicht die radikalste Geste von allen: einfach sitzen bleiben. Ausnahmsweise darf man die Sache also wirklich auf die lange Bank schieben. Nur die Karten sollte man vorher kaufen.

Tanzquartier Wien, Winterprogramm 2026/27

Ort: TQW Halle G, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

28.–29.11.: Points of Listening, „hutan (forest)“ · 3.–5.12.: Claudia Bosse, „another WASTEland“ · 7.12.: Gala des Tanzsports · 11.–12.12.: Kate McIntosh, „Volcano Time“ · 9.1.: Leon Höllhumer, UNO-Tournament · 14.–16.1.: Research-Festival „The Institute for Embodied (future) Practices“ · 21.–23.1.: Amanda Piña, „S A L A R“ · 28.–30.1.: Luca Bonamore, „schwulenduett“ · 4.–6.2.: Martina De Dominicis, „the whistle and the knife“ · 13.2.: Flavourama Europe Qualifier · 19.–20.2.: Maria Hassabi, „Us“

Preise: Performances 28/23/14 Euro, „hutan (forest)“ 25/22,50/12,50 Euro

Web: tqw.at