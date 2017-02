Die absurdesten Sex-Gesetze

Das Leben ist ein Spiel, lautet der Werbeslogan einer bekannten heimischen Lotteriefirma. Wenn man etwas Glück hat, ist das Leben zu einem gewissen Teil auch ein Liebesspiel. Ist es das plötzlich gar nicht mehr, wurde wohl die eine oder andere Spielregel gebrochen. Manche dieser Liebesspielregeln sind ganz einfach zu begreifen, offensichtlich und nachvollziehbar. Manche vom Gesetzgeber festgeschriebenen Regeln, wie die unten aufgelisteten, muten aber dann doch etwas eigenartig an. Wenn der Reiz des Verbotenen teuer wird, dann traute man sich in Hastings, Nebraska möglicherweise ohne weißem Nachthemd ins Bett oder versuchte in London auf einem geparkten Motorrad sein Glück. Vor einem längeren Road Trip lohnt es sich also nicht nur nachzusehen, wie hoch das Trinkgeld sein sollte, sondern sich auch darüber ein Bild zu machen, wie es denn so um die Gesetzeslage in Sachen Sex bestellt ist.

_01. Hastings, Nebraska. Jeder hier ansässige Hotelbesitzer muss seinen Gästen ein sauberes, weißes Nachthemd zur Verfügung stellen. Auch bei verheirateten Paaren wird hier keine Ausnahme gemacht: Sex ausschließlich in Weiß.

_02. Florida. In der Gesetzgebung des Sunshine State wird explizit gemacht, dass Sex mit einem Stachelschwein verboten ist. Uns würde interessieren, wie dieses Gesetz zustande kam. Obwohl…eigentlich wollen wir das gar nicht so genau wissen.

_03. China. Nackt im Hotelzimmer umherzuflanieren ist chinesischen Frauen verboten. Einzig in der Nasszelle ist es ihnen gestattet – sonst droht die Zelle.