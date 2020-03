Think inside the box!

In Zeiten, da Sneaker nicht nur Fußkleid, sondern auch Designstatement, essenzieller Teil eines stimmigen Outfits und mitunter sogar Wert­anlage sind, verlangt es nach einer adäquaten Aufbewahrung. Die gibt es jetzt aus Hamburg. Und wir verlosen ein Exemplar!

Text: Markus Höller

Wer kennt’s nicht: nagelneue ­Yeezys oder Air Jordans um Kohle, für die man früher einen passablen Gebrauchtwagen bekommen hat – und dann müssen sie fürderhin ein klägliches Dasein in einem billigen Ikea-Sperrholz­ungetüm fristen. Während sich Uhrensammler, Weinkenner, Messerexperten und andere unter Sammelzwang leidende die gediegene und publikumswirksame Aufbewahrung ihrer Kleinode selbst auch ein wenig was kosten lassen, sind Schuhregale immer noch das Stiefkind der Inneneinrichter. Das muss nicht sein.

Das Hamburger Designbüro Squirrel aka Björn Jeske und Florian Voigt wollte sich mit ­dieser Unausgewogenheit aus Aufbewahrung und Inhalt nicht länger abfinden. Sie kreierten neben ihrer Tätigkeit als Industriedesigner ein völlig eigenständiges, neuartiges Produkt: die RCKZ-Sneakerbox. Einzig und allein zu dem Zweck, kostbare und liebgewonnene Sneaker ­ordentlich, aber schick auf­zubewahren.

Dabei war vor allem der durchsichtige, nur leicht opake gefrostete Kunststoff eine essenzielle Designkomponente: Die Schuhe sollen ja nicht nur platzsparend und geordnet arrangiert werden, sondern trotzdem sichtbar sein. Eine Klappe, um die bis US-­Größe 15 (!) passende Box zu ­bestücken, ein paar gut versteckte Lüftungsöffnungen, fertig. Dass die Sneakerbox selbst aber nicht als gewöhnlicher Quader daherkommt, ist für Designer Ehrensache. Die polygonale Oberfläche, die beim Stapeln auch die nötige Verzahnung ermöglicht, erinnert an fraktale Gitternetze und unterstreicht damit den populären Retro-Charakter vieler Sneaker. Aus Qualitäts- und Nachhaltigkeitsgründen hat sich Squirrel bewusst für einen lokalen Hersteller entschieden – somit tragen die RCKZ-­Boxen nicht nur das begehrte „Made in Germany“-Siegel, sondern sind für ein Produkt aus hochwertigem Kunststoff auch noch so CO2-schonend wie möglich.

Wir verlosen eine RCKZ Sneakerbox! Einfach auf den Link unten klicken und mitspielen!

RCKZ

Design & Hersteller: Squirrel

Stapelbar, passend bis US-Größe 15, made in Germany.

Preis: 35 Euro

Info: rckz.de