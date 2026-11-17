Seit 16 Jahren in unveränderter Besetzung: Rauhnacht feiert mit „35 Winter“ ihr Jubiläum. © Rudi Ferder

„35 Winter“ erscheint am 20. November 2026, präsentiert wird es am Montag, 23. November, um 19.30 Uhr im Studio 3 des ORF RadioKulturhauses in Wien. Der Eintritt kostet 24 Euro.

Zwischen Weihnachten und Dreikönig gehen im Salzkammergut die Uhren anders. Die Raunächte sind die Zeit, in der man früher keine Wäsche aufgehängt hat, weil sonst die wilde Jagd drin hängen bleibt, und in der das Räuchern mit Weihrauch durch Stube und Stall keine Esoterik war, sondern Hausverstand. Wer im Ausseerland aufgewachsen ist, kennt diese Geschichten nicht aus Büchern, sondern vom Küchentisch.

Aus genau diesem Stoff macht Rauhnacht seit 1991/92 Musik. Die Band rund um den Altausseer Franz Thalhammer stammt aus dem steirischen Salzkammergut, mit oberösterreichischer Beteiligung, und singt im Ausseer Dialekt. Dass dabei „Fegefaija“, „schoaspracht’n“ und „Gressing“ herauskommen, ist Programm und kein Folklore-Kostüm.

Was ist eigentlich Alpenvoodoo?

Angefangen hat die Band in den frühen Neunzigern als Teil jener Welle, die man damals „Neue Volksmusik“ nannte. Die EP „Ålpera“ machte Rauhnacht 1992 österreichweit bekannt, es folgten die Alben „Da Teufl schloft nit“ und „Geist“, später „SOIZ“, aufgenommen teils bei zwei Konzerten auf der Seebühne tief im Altausseer Salzbergwerk. Mit den Jahren kamen Trommeln, Percussion und weltmusikalische Einflüsse dazu, bis aus der Volksmusik etwas wurde, das sich selbst Alpenvoodoo nennt: mehrstimmiger Gesang, archaische Instrumente, Rock im Rücken.

Das klingt nach Etikett, trifft aber den Kern. Die Musik behandelt die Sagenwelt des Ausseerlands nicht als Heimatabend, sondern als Ritual. Eine Chinatournee 2014 zeigt, dass das auch dort funktioniert, wo niemand weiß, was ein „Hehnamo“ ist.

Was steckt in „35 Winter“?

Der Albumtitel ist doppelt gemeint: als Zeitspanne und als Zustand zwischen gestern und morgen, zwischen Wirtshaus und Welt. Die neuen Songs erzählen wieder im Dialekt von wundersamen Begebenheiten, in denen der Widerstandsgeist des Salzkammerguts aufblitzt. Erscheinungsform ist Vinyl, was bei einer Band, deren Stärke der Raumklang im Gasthaussaal ist, ziemlich konsequent wirkt. Seit 16 Jahren spielt Rauhnacht übrigens in unveränderter Besetzung, eine Seltenheit, die man im Zusammenspiel hört.

RadioKulturhaus und dann zurück ins Tal

Die Wien-Präsentation im RadioKulturhaus ist der Auftakt zur gleichnamigen Tour. Studio 3 in der Argentinierstraße ist ein Raum für Zuhören, das Haus hat zuletzt auch Mundart-Abende und Singer-Songwriter-Hochämter gesehen. Mit der RadioKulturhaus-Karte gibt es 50 Prozent Ermäßigung, Ö1-Club-Mitglieder zahlen um 15 Prozent weniger.

Danach zieht die Band heim in die Raunächte: am 5. Dezember ins AKKU Steyr, am 11. Dezember in den Spielraum Gaspoltshofen, am 29. Dezember in den Historischen Pfarrhof auf der Pürgg, am 30. Dezember in die Alte Kurdirektion Bad Ischl. Vom 2. bis 4. Jänner 2027 spielt Rauhnacht dreimal im Gasthof Veit in Gößl am Grundlsee, am 6. Jänner im Schloss Traun, am 15. Jänner im KlangFilmTheater Schladming.

Das aktuelle Bandfoto zur „35 Winter“-Tour, die bis Mitte Jänner 2027 durch die Steiermark und Oberösterreich zieht. © Karl Steinegger

Wer also in Wien nicht bis zur Wäscheleine warten will, holt sich die Raunächte eben ein Monat früher in den vierten Bezirk. Der Teufel schläft ja bekanntlich nicht. Nach 35 Wintern weiß man das im Ausseerland ganz genau.

Rauhnacht – „35 Winter“, Konzert & Vinyl-Präsentation

Montag, 23. November 2026, 19.30 Uhr

ORF RadioKulturhaus, Studio 3, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien

Eintritt: 24 Euro (RadioKulturhaus-Karte −50 %, Ö1 Club −15 %)

Tickets: oeticket.com · Infos: radiokulturhaus.orf.at · Band: rauhnacht.at