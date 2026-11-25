Die Dorotheum Galerie in Wien zeigt erstmals alle zwölf Originale von Gottfried Kumpfs „Tierfamilien“ gemeinsam, und zwar noch bis Silvester. Anlass der Ausstellung Kumpf Tierfamilien im Palais Dorotheum ist ein immerwährender Kunstkalender, limitiert auf 1.000 Stück zu 95 Euro.

© Dorotheum Galerie

Ein immerwährender Kalender ist ein seltsames Ding. Er kennt keine Jahreszahlen und keine Wochentage, nur Monate und Tage, und er hängt deshalb nie falsch. Das passt zu Tieren erstaunlich gut. Eine Elefantenkuh weiß auch nicht, ob gerade 2026 ist. Sie weiß, wo ihr Junges steht, und das reicht ihr vollkommen.

Gottfried Kumpf hat diese Art von Wissen gemalt. Vor gut zwanzig Jahren schuf der 1930 im Salzburger Annaberg geborene und 2022 in Wien verstorbene Künstler eine Serie von zwölf Bildern: Elefanten, Nilpferde, Löwen, Orang-Utans, Erdmännchen, jeweils als Familie, jeweils in diesen satten, flächigen Farben, an denen man einen Kumpf auf zehn Meter erkennt. Wer in Österreich aufgewachsen ist, hat seine runden Figuren irgendwo schon gesehen, vermutlich ohne den Namen dazu zu wissen.

Die Elefantenfamilie ist das Titelmotiv des Kalenders und hängt im Palais nur ein paar Schritte vom Café im zweiten Stock entfernt. © Dorotheum Galerie

Zwölf Bilder, eine Wand

Bisher waren die zwölf Originale nie gemeinsam zu sehen. Jetzt hängen sie in der Dorotheum Galerie im zweiten Stock des Palais Dorotheum, dazu kommen zwei Großskulpturen, das „Nilpferd“ und „Kati“. Die Ausstellung Kumpf Tierfamilien läuft seit 13. November, am Vorabend wurde eröffnet. Lucas Tinzl, geschäftsführender Gesellschafter des Dorotheums, begrüßte, die Festrede hielt Thomas Brezina. Dass ausgerechnet der Mann, der Generationen von Kindern mit Knickerbocker-Bande und Tom Turbo durch die Kindheit gebracht hat, über Kumpfs Tierbilder spricht, ist folgerichtig. Beide haben ihr Publikum nie unterschätzt, nur weil es manchmal kleiner ist.

Kumpf fand seine Motive nicht im Tierbuch. Ausgedehnte Reisen durch Afrika prägten die Serie, und man sieht den Bildern an, dass er Raubtiere nicht als Bestien malen wollte. Sein Löwe brüllt nicht, er ruht. Seine Nilpferde sind keine Gefahr, sondern ein Sofa mit Familienanschluss.

Was kann der Kalender?

Der Kunstkalender „Kumpf’s Tierfamilien“ misst 60 mal 60 Zentimeter, ist auf 1.000 Exemplare limitiert und wird von Guni Kumpf, der Witwe des Künstlers, per Hand nummeriert. Er kostet 95 Euro und ist in der Dorotheum Galerie, in den Filialen von Dorotheum Juwelier und im Onlineshop erhältlich. Die Texte stammen von Guni Kumpf und vom Zoologen Helmut Pechlaner, dem langjährigen Direktor des Tiergartens Schönbrunn. Darin geht es etwa darum, wie Kumpfs Bronzeelefant trotz Acqua Alta zur Biennale nach Venedig kam, und wie der Besuch des Ehepaars Kumpf bei Löwe Pascha im Gehege ausging. Allein für diese zwei Geschichten lohnt das Umblättern.

Tausend Mal mit der Hand: Guni Kumpf nummeriert jedes Exemplar des Kalenders selbst. © Dorotheum Galerie

Kumpf bleibt im Haus

Mit Silvester ist nicht Schluss. Für 2027 kündigt das Dorotheum in denselben Räumen ganzjährig wechselnde Werkschauen von Gottfried Kumpf an. Das Palais in der Dorotheergasse, sonst vor allem als Auktionshaus und für seine Juwelierabteilung bekannt, bekommt damit so etwas wie einen Hauskünstler. Für einen Maler, der Tiere immer als Familie gedacht hat, ist das eine schöne Pointe: Er zieht ein und bleibt.

Kumpfs Tierfamilien im Original

Wo: Dorotheum Galerie, 2. Stock, Palais Dorotheum, Dorotheergasse 17, 1010 Wien

Wann: bis 31. Dezember 2026, Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr

Kalender: 60 x 60 cm, 1.000 nummerierte Exemplare, 95 Euro

Web: dorotheum-juwelier.com

Der Kalender an der Wand wird also nie falsch gehen. Die Elefantenkuh weiß es ohnehin besser.