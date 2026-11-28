Vier Mitarbeiter aus drei Häusern kommen zusammen auf mehr als 150 Dienstjahre. Die Urgesteine der Geniesserhotel Selection arbeiten bei Meran, in der Wachau und in Leogang, und jeder von ihnen erzählt eine Geschichte, die in keinem Hotelprospekt steht.

© Johannes Kernmayer

Ich habe ein Stammbeisl, in dem ich in drei Jahren vier verschiedene Oberkellner erlebt habe. Keiner davon hat sich meinen Namen gemerkt, ich mir ihren auch nicht, Fairness muss sein. Die Gastronomie ist eine Branche, in der das Personal oft schneller wechselt als die Tageskarte. Umso auffälliger sind die Ausnahmen: Leute, die so lange in einem Haus arbeiten, dass sie mehr über das Gebäude wissen als die Eigentümer. Die Geniesserhotel Selection, ein Verbund kulinarisch ambitionierter Häuser, hat vier solche Menschen vor den Vorhang geholt. Es lohnt sich, ihnen kurz zuzuhören.

Der Gärtner, der blieb

Franz Geiser war 17, als er im Restaurant Nörder in Marling oberhalb von Meran anfing. Aus dem Gasthaus wurde über sechs Jahrzehnte das La Maiena Meran Resort der Familie Waldner, und Franz Geiser ist immer noch da. Er ist heute 73, das macht 56 Dienstjahre. Er selbst nennt sich „Gärtner und Blumenflüsterer“, sein Auftrag ist schlicht: dass rund ums Hotel „alles blüht, wächst und gepflegt ist“.

Gefunden hat er dort mehr als einen Arbeitsplatz. Seine Frau Hermine war früher Gouvernante im selben Haus. „Hier kennt jeder jeden“, sagt er, und man glaubt es sofort. In der Freizeit fischt er, an der Bar hinterlässt er Spuren: Der Hausschnaps entsteht nach seinem Geheimrezept. Fragt man ihn nach einem Ausflugstipp, empfiehlt er, wenig überraschend, einen Garten. Nämlich die Gärten von Schloss Trauttmansdorff, im Hochsommer die Runde um die Spronser Seen.

Vom Lehrling zur Maître

In der Wachau hat Johanna Stiefelbauer eine ähnlich lange Strecke hinter sich, ohne eine einzige Unterbrechung. Seit 45 Jahren arbeitet sie im Landhaus Bacher in Mautern, das heute Susanne Dorfer-Bacher und Thomas Dorfer führen. Mit 15 begann sie dort die Lehre als Köchin und Kellnerin, in einem Haus, das damals noch keine Haube hatte. Dreieinhalb Jahre stand sie in der Küche. Heute hält das Landhaus fünf Hauben, und sie ist längst Maître. Ins Service wollte sie anfangs übrigens gar nicht.

Wer das Landhaus besucht, bekommt von ihr den idealen Ablauf gleich mit: gut essen, den Abend ausklingen lassen, übernachten, ausgiebig frühstücken und dann in die Wachau. Beim Frühstück plaudert sie am liebsten mit den Gästen. Sich selbst nennt sie „Gartenhexe“, und Restaurantbesuche hält sie für Genuss und Weiterbildung zugleich. Was ein gelungener Abend braucht, sagt sie in einem Satz: „Herzlichkeit und ein Lächeln“. Was die Küche des Hauses mit einem Steinbutt anstellt, hat der WIENER im Sommer ausprobiert.

Zwei Urgesteine am Asitz

Unter den Urgesteinen der Geniesserhotel Selection stellt die Riederalm in Leogang gleich zwei. Das Haus war einst Skihütte, Tanzlokal und Restaurant in einem, heute führt es die Familie Herbst in drei Generationen direkt am Asitz. Als Ljubica Filipovic anfing, war das Hotel keine fünf Jahre alt. Das ist 32 Jahre her. Aus der Beiköchin wurde die Gouvernante, die täglich die Zimmerfeen einteilt und bei Umbauten auch selbst zum Putzkübel greift. „Auch ich fühle mich hier wie zu Hause“, sagt „Ljubi“. Ihre freie Zeit gehört den Enkeln, die Gäste schickt sie auf den Asitz oder ins Bergbau- und Gotikmuseum in Hütten.

Was passt zum Karpfen?

Fernando Fanaro kannte die Familie Herbst schon, bevor es das Hotel gab, sie holte sich seinen Rat in Wein- und Servicefragen. Seit 19 Jahren ist er Maître d’hôtel und Sommelier der Riederalm, im Beruf ist er seit seinem 15. Lebensjahr. Der vierfache Vater vergleicht seine Arbeitsweise mit Mary Poppins, die aus jeder Pflicht ein Vergnügen macht. Nach seinem einen Lieblingswein gefragt, erfand er ein Wort: „Polyvinoamorie“.

Konkreter wird er beim Weihnachtsessen. Zum gebackenen Karpfen rät Fernando Fanaro zum würzigen Zierfandler Ried Spiegel vom Weingut Reinisch aus der Thermenregion. Wer keinen Alkohol trinkt, bekommt von ihm den Fizz Rosé von Bründlmayer. Live erleben kann man ihn bei seiner wöchentlichen Weinreise in der Riederalm. Wer noch mehr Häuser für ein ruhiges Wochenende sucht, findet hier drei Adressen nur für Erwachsene.

Die Geniesserhotel Selection kündigt das Ganze als ersten Teil an, weitere Urgesteine sollen folgen. Mein Stammbeisl hat übrigens wieder einen neuen Oberkellner. Ich werde ihn mir diesmal merken, man weiß ja nie, wie lange er bleibt.