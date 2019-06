Jackfruit – Das trendy Superfood

Fleischersatz. Ballaststoffe statt Cholesterin. Vitamine statt Diabetes. Jackfruit bietet plötzlich so viele Lösungen, dass du nicht mehr weißt, wo das Problem war.

Das Mekka der bis zu 45 Kilo schweren Frucht, die, einmal geöffnet, den Geruch verfaulter Zwiebel verbreitet, ist der indische Staat Kerala. Dort hat sie sich zum plötzlichen Export-Star gemausert. 500 Tonnen Jackfruit wurden im Vorjahr weltweit exportiert. Heuer sollen es 800 Tonnen werden. Besonders spitz auf die Frucht, die getrocknet wie Honig und im Grünzustand nach nichts schmeckt: der vegane Westen. Wo sie in Tacos das Schweinefleisch ersetzt und auf Pizzas den Schinken. Auch Jackfruit-Eis gibt es jetzt. Verkaufsargument: Gesundheit. Empfohlen für Diabetiker und Krebskranke in Chemotherapie. In Wien erhältlich bei Prosi. Bleibt die Frage: Wo war dieses Ding eigentlich bislang?

Jackfruit, z.B. bei Prosi, Kandlgasse 46, 1070 Wien.

Fotos: Getty Images