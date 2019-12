WIENER-Adventkalender 2019 – Geschenke zu gewinnen!

Jetzt haut’s wieder runter! Der WIENER Adventkalender ist wieder zurück und es regnet haufenweise edle und coole Geschenke für Männer – und natürlich Frauen. Mitmachen, gewinnen und zu Weihnachten dann den Big Spender geben. Oder locker-flockig selbst gönnen. Gleich mitspielen und Preise einsacken.

ÖTZTAL TOURISMUS

Trip nach Sölden inkl. 007 Elements + Skipass

Die ultimative Experience im Ötztal: 2 Übernachtungen für Zwei in einem 4*Hotel in Sölden inkl. Halbpension, dazu 2 Skipässe für 2 Tage für das Skigebiet Sölden und 2 Eintritte zur James Bond Erlebniswelt 007 Elements. Mehr Winter geht nicht!

Das Weltcup-erprobte Skigebiet Sölden ist das einzige österreichisches Skigebiet, das über gleich drei mit Seilbahnen erschlossene Dreitausender-Gipfel verfügt. Das heißt nicht nur Schneesicherheit, sondern auch komfortablen und abwechslungsreichen Skispaß auf höchstem Niveau.

Am Gaislachkogl auf 3.048 m erleben Besucher ein in dieser Form noch nie da gewesenes Highlight für Film-Enthusiasten. Weltweit einzigartig: Wo Daniel Craig für Spectre vor der Kamera stand, lockt die James-Bond Erlebniswelt in das filmische Universum des berühmtesten Geheimagenten des Planeten. Auf 1.300 m² in neun Hallen und Kammern im Inneren des Berges sowie der 230 m² großen Freiluftplaza breitet 007 ELEMENTS eine fesselnde Komposition aus.

www.oetztal.com, www.soelden.com, www.007elements.com

DUREX Liebespaket

Intensive Momente mit Durex Intense

Was gibt es Schöneres, als sich an kalten Wintertagen an die Partnerin zu kuscheln und die gemütliche Zweisamkeit zu genießen? Mit der Durex Intense Linie stehen besonders (be)sinnliche Feiertage bevor. Nur wenige Tropfen des wasserbasierten Intense Orgasmic Gels reichen aus, damit „sie“ in Stimmung kommt, die Intense Orgasmic Kondome verhelfen dank Rippen, Noppen und einem Stimulationsgel zu einer prickelnden Intensität beim Orgasmus. Die ideale Ergänzung für ein leidenschaftliches Liebesspiel sind der Durex Intense Vibrator, der Mini-Vibrator und der Vibrationsring. Die intensive Stimulation der Klitoris und die doppelte Funktion des Rings entfachen neues Feuer und sorgen für sinnliche Stunden im Bett.

Zu gewinnen gibt’s 3 Durex Liebespakete jeweils mit Intense Orgasmic Gel und Kondomen, Intense Vibrator, Mini-Vibrator und einem Vibrationsring.

Info unter durex.at

Sony WF1000XM3

Noise Cancelling im Kleinformat

Das neueste Mitglied der 1000X-Kopfhörer-Familie von Sony, der WF1000XM3, besticht durch erstklassigen Klang sowie branchenführende Geräuschunterdrückung und verzichtet dabei gänzlich auf Kabel. Der hohe Tragekomfort und die stabile Verbindung sorgen darüber hinaus für perfekten Musikgenuss. Dank einer langen Akkulaufzeit von bis zu 32 Stunden und Schnellladefunktion wird selbst die längste Pendlerfahrt zum Vergnügen. Eintauchen in puren Musikgenuss ohne jegliche Störgeräusche von außen: Die Kombination aus hervorragender Soundqualität und erstklassigem Noise Cancelling hat Sony bereits mit dem vielfach ausgezeichneten Bügelkopfhörer WH-1000XM3 unter Beweis gestellt. Mit dem WF-1000XM3 baut Sony sein 1000X-Kopfhörer-Portfolio nun um ein weiteres True Wireless-Modell aus. Neue Technologien in diesem Kopfhörersegment gewährleisten eine Geräuschunterdrückung auf höchstem Niveau, damit Nutzer Musik in Reinform genießen und gleichzeitig auf alle lästigen Kabel verzichten können.

Info unter sony.at

HUAWEI WATCH GT2

Stresslevel: überschaubar

Die besinnliche Zeit des Jahres kann auch schnell zum Freizeitstress werden. Mit der neuen TruRelax™ Technologie der Huawei Watch GT2 ist der Stresspegel jederzeit ersichtlich. Die Technologie bietet stets eine genaue Übersicht über den aktuellen Körperzustand. Die Smartwatch übermittelt Echtzeit-Feedback über den Stressindex des Trägers und hilft dadurch, das tägliche Wohlbefinden im Auge zu behalten und die Weihnachtszeit entspannt zu genießen. Viele fahren nach Weihnachten in die Berge. Die eingebaute Aktivitätsmessung macht die Smartwatch zum idealen Begleiter unterwegs. Neben der Uhrzeit ist auch die eigene Aktivität immer ablesbar. Ob auf der Piste oder beim Après-Ski: Mit der Aktivitätsmessung kann die körperliche Bewegung über den ganzen Tag analysiert werden und gibt Auskunft über Daten wie Kalorienverbrauch und Schrittanzahl. Dank dem hauseigenen Huawei Kirin A1 Prozessor und dem leistungsstarken Dual-Chip hält er bis zu zwei Wochen am Stück.

Info unter huawei.at

JÄGERMEISTER MANIFEST

Lecker Liqueur

Basierend auf dem Elixier aus 56 Kräutern von Jägermeister wird der Superpremium-Kräuterlikör Manifest um erlesene Zutaten ergänzt und durch eine zweifache Reifung in Eichenfässern mit feinen Holznoten versehen. Manifest ist ein vollmundiges Wechselspiel der Geschmacksnoten, das mit einer süßlichen Anis- und Trockenobstnote beginnt, mit einer leichten Würze und Bitterkeit fortgeführt wird und mit vanillegeprägten Holzlagernoten seine Vollendung findet. Das Design der Klarglasflasche mit handangebrachter Jägermeister-Plakette unterstreicht die dunklen Kupfertöne des Superpremium-Likörs. Serviert wird Jägermeister Manifest am besten leicht gekühlt. Wir verlosen eine Flasche Manifest samt zwei Gläsern.

(Gewinnspiel Teilnahme ab 18 Jahren!)

Info unter jaegermeister.at

LEGO Technic-Defender

Die Legende zum Selberbauen

Land Rover feiert die Weltpremiere des neuen Defender mit einem detailgetreuen und mit zahlreichen realistischen Funktionen ausgestatteten LEGO Technic-Modell. Wie seine 1:1- Vorlage ist auch die 42 Zentimeter lange Nachbildung eine automobile Legende. Das 42 Zentimeter lange, 20 Zentimeter breite und 22 Zentimeter hohe LEGO Technic-Modell besticht durch seine Vielzahl an Details und Funktionen. Dazu zählen authentische Karosserieteile und Felgen, die funktionsfähige Lenkung, der Allradantrieb mit drei Differentialen, die vorderen und hinteren Einzelradaufhängungen, der Sechszylinder-Reihenmotor, eine Winde und das bislang ausgefeilteste Getriebe von LEGO Technic – eine sequentielle Viergang- Schaltung. Alles dazu gedacht, Land Rover- und LEGO-Fans ein außerordentliches Erlebnis beim acht- bis zehnstündigen Zusammenbau zu bereit

Info unter lego.at

SONY Xperia 10

Multitasking leicht gemacht

Das 6“ (15,2 cm) große Full HD+ Display des Xperia 10 im 21:9 Format ist nicht nur ideal für das Ansehen von Filmen und Videos, auch für Multitasking bietet das Display im Split-Screen-Modus genügend Platz. Mit seinem schlanken, randlosen Design überzeugt das Xperia 10 optisch wie auch funktional: Es liegt perfekt in der Hand und lässt sich mit dem seitlichen Fingerabdrucksensor unkompliziert und schnell entsperren. Am Rand des Displays sorgt die Side-Sense Funktion zudem dafür, dass Apps ganz einfach mit nur einer Hand gestartet oder Einstellungen aufgerufen werden können. Mit dieser Funktion lässt sich mit einem einfachen Tippen auf den Displayrand zum Beispiel auch der Auslöser in der Kamera-App betätigen, um den perfekten Moment nicht zu verpassen.

Info unter sony.at

HORNIG CAFFÈ CREMA UND COLD BREW

Kalt-warm, auch im Winter

Vor allem die Tage vor Weihnachten können schnell stressig werden. Genau deswegen möchte J. Hornig mehr aus deiner Adventszeit machen. Deshalb schenkt dir die Österreichische Kaffeemarke 2 Packungen vom aromatischen Caffè Crema Bio und eine Palette vom innovativen Cold Brew. Schluck für Schluck eine genussvolle Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel.

Info unter hornig.at

MOTEL ONE

Auszeit für zwei

Die Tage rund um Weihnachten sind oft sehr stressig. Da könnte ein Kurzurlaub kaum passender sein! Nach dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gemütlich einen Gin Tonic in der One Lounge genießen oder einfach nur in ein gemütliches Bett fallen. Genau deswegen verlost Motel One eine angenehme Auszeit in einem der 73 Standorte in ganz Europa. Mit ein bisschen Glück kannst du eine Nacht für 2 Personen inkl. Frühstück in einem Motel One deiner Wahl gewinnen!

Info unter motelone.at

HUAWEI FREEBUDS 3

Intelligenter Alleskönner

Huaweis isochroner Zweikanal-Bluetooth2 macht es möglich, echten Stereoklang über kabellose Kopfhörer zu genießen, die gleichzeitig und unabhängig mit beiden Hörern verbunden sind. Der Kirin A1 Chip ist der erste, von Huawei entwickelte, Chip für den mobilen Audiomarkt. Der Kirin A1 Chip kann komplexe Aufgaben effizient und leistungsstark verarbeiten und das alles auf einer kleinen fingernagel-großen Fläche von 4,3 mm x 4,4 mm. Als weltweit erster tragbarer BT 5.1 & BLE 5.1 Chip, sorgt der Kirin A1 dafür, dass die Huawei FreeBuds 3 unübertroffen in Bezug auf Stabilität und einfacher Verbindung sind. Die neue Bluetooth-Generation ermöglicht den dynamischen Wechsel auf einen freien Kanal, mit einer Frequenz von 2,4-GHz, wie etwa Wi-Fi. Dies ermöglicht eine schnelle Anpassung an äußerliche Veränderungen und eine höhere Störsicherheit. Die Huawei FreeBuds 3 verfügen über eine drahtlose Ladefunktion. Diese macht es möglich, die Kopfhörer über drahtlose Ladegeräte oder über Smartphones mit einer reverse wireless charging Funktion3 aufzuladen. Dank dem Kirin A1-Chip sind die Huawei FreeBuds 3 in der Lage, bei vollem Akku vier Stunden durchgehend in Betrieb zu sein. Wenn sich die Kopfhörer bei der Ladestation befinden, kann bis zu 20 Stunden Musik genossen werden4.

Info unter huawei.at

GEWINNEN: Wir verlosen je ein Exemplar der hier vorgestellten Produkte!

